İZMİR'in Buca ilçesinde, uyuşturucu sattığını ihbar ettiğinden şüphelendiği Adem Yıldırım'ı (61) tabancayla vurarak öldüren Orhan Işıksoy (32), olayın ardından 1 hafta sonra yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Işıksoy tutuklandı.

Olay, 30 Haziran gecesi Göksu Mahallesi 637/24 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu sattığı ileri sürülen Orhan Işıksoy, kendisini polise ihbar etmekle suçladığı Adem Yıldırım'la sokakta tartıştı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken Orhan Işıksoy, belinden çıkardığı tabancayla Adem Yıldırım'ın göğsüne ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Adem Yıldırım, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcı ve polis ekibinin incelemesinin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.