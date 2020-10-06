Son dakika haber! Uyuşturucu sevkiyatına polis dur dedi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce'de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen 2 şahıs düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve içerisinde bulundukları araçta yapılan aramada 2 kilo 288 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette yapılan sorgularının ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE