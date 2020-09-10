Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobilde arama yapmak istedi. Otomobilden dışarı atıldığı iddiası edilen poşette yapılan aramada 37,60 gram bonzai ele geçirildi. Olayda ilgili araçta bulunan H.K.(37) gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.K. araçtan dışarı boş sigara paketi attığını savundu.

Polisteki sorgusu tamamlanan H.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN