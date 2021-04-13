Son dakika haber... Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu madde ticareti yapan bir kiş jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda 67 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm. ruhsatsız tabanca 44 adet 9 mm. tabanca fişeği ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çaycuma İlçesi Perşembe Beldesinde ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, T.S.M. (22) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri T.S.M.(22) isimli şahsın işyerinde ve evinde yapılan aramada 67 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm. ruhsatsız tabanca 44 adet 9 mm. tabanca fişeği ele geçirildi. Şahıs hakkında uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti (TCK Md. 188) ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK