Son dakika haber... Uyuşturucu ticaretine karışan 14 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 14 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 14 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette toplam 153 gram metamfetamin, 113 gram eroin, 48 gram esrar maddesi, 20 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. İşlemleri ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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