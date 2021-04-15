Zonguldak'ta narkotik polisin kesintisiz sürdürdüğü kontrollerde ticari takside bulunan şüphelilerin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 14.04.2021/15.04.2021 günleri arasında kesintisiz olarak yapılan kontrollerde; ticari taksi içerisinde S.A, M.K, U.Ö, Y.Y, A.A isimli (5) şahıs yakalandı.

Şahıslardan yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilere uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında yakalanan şahıslardan E.K ve M.Ö. isimli şahısların İncivez Mahallesinde bulunan 1+1 evlerde olduğu tespit edildi. İkamet içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Evin kayıtsız şekilde kiraya verildiği tespit edildi. Kiraya veren ev sahibine de 19 bin 650 TL tutarında idari para cezası uygulandı. - ZONGULDAK