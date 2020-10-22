Son dakika haberi! Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler şok oldu - Son Dakika

Son dakika haberi! Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler şok oldu

22.10.2020 15:10

Son dakika haberleri: Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler şok oldu Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde, maske içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler şok oldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde, maske içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldıkları bir otomobili Bodrum - Milas karayolunda takibe aldı. Torba uygulama noktasında durdurulan otomobilde narkotik köpeği Molly'nin desteğiyle arama yapıldı. Köpeğin vites kolunun yan tarafına tepki vermesi üzerine maskeye sarılmış 21 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haberi! Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler şok oldu
Son dakika haberi! Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler şok oldu
Son dakika haberi! Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler şok oldu
Son dakika haberi! Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler şok oldu

Uyuşturucu, Bodrum, Polis, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler şok oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Morga konulan bebek, cenaze aileye teslim edileceği sırada ağlamaya başladı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı Yalova'da yapımı devam eden hastanede 8,5 şiddetindeki depremde dahi ameliyat yapılabilecek Avustralya'da yapılan araştırmaya göre bakımevlerindeki yaşlılar cinsel tacize uğruyor
Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki "Sevgi kurşun geçirmez" mesajı dikkatlerden kaçmadı         
15:07
Haftalık kirası 950 bin dolar olan süper yat Haftalık kirası 950 bin dolar olan süper yat "Bold" Marmaris'e geldi         
14:27
Melek Aslan'ın polise verdiği son ifade ortaya çıktı: Orhan aileme ulaşmış, ne söylediğini bilmiyorum Melek Aslan'ın polise verdiği son ifade ortaya çıktı: Orhan aileme ulaşmış, ne söylediğini bilmiyorum         
14:24
Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu         
14:14
Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak         
13:42
Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler         
13:33
Barajda balık tutmaya gelen vatandaşlar fark etti! Kıyıya vurmuş cansız kadın bedeni bulundu Barajda balık tutmaya gelen vatandaşlar fark etti! Kıyıya vurmuş cansız kadın bedeni bulundu         
13:29
Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş         
12:53
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler         
11:03
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı         
10:10
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 15:25:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler şok oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei