Olay, akşam saatlerinde Akçakoca'da bulunan bir boru fabrikasında meydana geldi. Kanala girerek temizlik yapan işçi Emre Acar'ın üstüne kanal ızgarası düştü. Acar'ın yaralandığını gören mesai arkadaşları durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hastaneye kaldırdı. Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Üzerine kanal ızgarası düşen işçi öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.