Son dakika haber... Üzerine pamuk balyası düşen şoför öldü - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde üzerine pamuk balyası düşen TIR şoförü Mustafa Uçar (61) hayatını kaybetti. Uçar'ın hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Türkoğlu Organize sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir iplik fabrikasına pamuk getiren Mustafa Uçar, yükü indirmek için TIR'ın dorsesinin kapağını açtı. Bu sırada dorsede yüklü olan ve her biri 200 kilo ağırlığında olduğu belirtilen pamuk balyalarından biri Uçar'ın üzerine düştü. Uçar'ın yardımına koşanlar ağır yaralanan sürücü için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Uçar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alnından Uçar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.