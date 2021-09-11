Son dakika haberleri! UZMAN ÇAVUŞ, TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haberleri! UZMAN ÇAVUŞ, TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
11.09.2021 17:58
Son dakika haberler... HATAY'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada Uzman Çavuş Serkan Baş (26) hayatını kaybetti.
HATAY'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada Uzman Çavuş Serkan Baş (26) hayatını kaybetti.
Kaza, Kırıkhan-Hassa karayolu Haydarlar kavşağında meydana geldi. Van'ın Başkale ilçesinde görev yapan ve izinde olduğu belirtilen Uzman Çavuş Serkan Baş yönetimindeki 31 AAT 993 plakalı motorsiklet ile karşı yönden gelen Ahmet Yavşalak yönetimindeki 31 ABF 821 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Motorsiklet sürücüsü Serkan Baş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baş'ın cenazesi Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili Ahmet Y. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
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