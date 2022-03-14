UZMAN ÇAVUŞ TORUNUNU ZİYARETE GİDERKEN ZİNCİRLEME KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

UZMAN ÇAVUŞ TORUNUNU ZİYARETE GİDERKEN ZİNCİRLEME KAZADA ÖLDÜ

14.03.2022 12:07

GAZİANTEP'te yaşayan ve İzmir'de uzman çavuş olan torununu ziyarete giderken meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet Arık (70) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te yaşayan ve İzmir'de uzman çavuş olan torununu ziyarete giderken meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet Arık (70) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep kuzey gişeleri yakınlarında meydana geldi. Kentte sabah saatlerinde başlayıp gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 3 TIR ile 4 otomobil birbirine girdi. İzmir'de uzman çavuş olan torununu ziyarete giden Mehmet Arık'ın damadı Osman Arık'ın kontrolündeki plakası öğrenilemeyen otomobil de kazaya karıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve Mehmet Arık yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osman Arık ve Mehmet Arık'ı özel bir hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve iç kanama geçiren Mehmet Arık, sabaha karşı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arık'ın cansız bedeni adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

UZMAN ÇAVUŞ TORUNUNU ZİYARETE GİDERKEN ZİNCİRLEME KAZADA ÖLDÜ
UZMAN ÇAVUŞ TORUNUNU ZİYARETE GİDERKEN ZİNCİRLEME KAZADA ÖLDÜ
UZMAN ÇAVUŞ TORUNUNU ZİYARETE GİDERKEN ZİNCİRLEME KAZADA ÖLDÜ
UZMAN ÇAVUŞ TORUNUNU ZİYARETE GİDERKEN ZİNCİRLEME KAZADA ÖLDÜ

YORUMLAR
500
Son Dakika | Trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti... Ölüm onu torununu ziyaretten döndüğü sırada yakaladı Son Dakika | Trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti... Ölüm onu torununu ziyaretten döndüğü sırada yakaladı GAZİANTEP-TAG OTOYOLUNDA 3 TIR İLE 4 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI GAZİANTEP-TAG OTOYOLUNDA 3 TIR İLE 4 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

Gaziantep, Tarsus, İzmir, Çavuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UZMAN ÇAVUŞ TORUNUNU ZİYARETE GİDERKEN ZİNCİRLEME KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika


Son Dakika
12:43 Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası, teknoloji lideri Asus'tan kritik karar! Faaliyetlerine son verebilirler
12:40 Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
12:28 Seçim kanunu teklifinin açıklandığı kritik toplantıya gazetecilerin isteği damga vurdu: Tokalaşın
12:19 Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 13:08:40. #1.13#
SON DAKİKA: UZMAN ÇAVUŞ TORUNUNU ZİYARETE GİDERKEN ZİNCİRLEME KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement