Son dakika haber... Uzmanı uyardı; ne kadar çok internet o kadar düşük not - Son Dakika

İnternet kullanım süresi ve sıklığı ile okul başarıları arasında bir ters orantı söz konusu olduğunu belirten Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı Barış Tuncer, "İnternet bağımlılığı yüzünden 13-14 yaş çocukların yarısına yakını derslerinde daha düşük notlar alırken, yüzde 30'u akranları ve aileleri ile gerekenden daha az vakit geçiriyor" dedi.

Şiddet içerikli bilgisayar oyunlarını oynamanın çocuk ve gençlerde oyun bağımlılığına da neden olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı Barış Tuncer, Türkiye'de yapılan bir çalışmada, gençler arasında oyun bağımlılığı oranının yüzde 8.5 olduğunu belirtti. Barış Tuncer, "Bir diğer çalışmada ise oyun bağımlılığı oranı yüzde 15, internette oyun oynayan erkek ergenlerin oranı ise yüzde 75 çıkmış" diye konuştu.

"FİZİKİ BULUŞMALAR AZALIYOR"

Aile Danışmanı Barış Tuncer'in verdiği bilgiye göre, Avrupa Birliği Çocukları ve İnternet Projesi kapsamında yapılan çalışmalar, 13-14 yaş grubunda yer alan çocukların yüzde 29'unun akranlarıyla, aileleriyle olması gerekenden daha az vakit geçirdiklerini ortaya çıkardı. Aynı durum internete çok zaman geçiren 15-16 yaş grubu gençler açısından da geçerli ve bu durumdaki çocuk ve gençler derslerine de daha az vakit ayırıyor.

ŞİDDET VE PORNOGRAFİ RİSKLERİ

Yapılan araştırmalara göre, internet bağımlılığı, çocuk ve gençlerin internette karşılaşabilecekleri riskleri de artırıyor. İnternette geçirilen süre arttıkça kişinin gerçek yaşamdaki aktivitelere ayıracağı zamanın azaldığını anlatan Aile Danışmanı Barış Tuncer buna karşılık çocukların saldırganlık (tehditler, siber zorbalık), cinsel içerikli mesajlara muhatap olma, pornografi ve çocukları cinsel amaçlı kandırmaya yönelik girişimlerle karşılaşma olasılığının arttığını vurguladı. Bunun yanında çocuklar değerlerle ilgili riskler örneğin, aşırı radikal, anoreksiyayı teşvik eden, intiharla ilgili sitelerin ziyaret edilmesi ve ticari risklerle (sitelerde aniden çıkan reklamlar) karşı karşıya olduklarını söyledi.

"DAHA ÇOK OYUN DAHA DÜŞÜK NOT DEMEK"

Kaiser Vakfı'nın bir raporuna da değinen Barış Tuncer, bu çalışmaya göre öğrencilerin internet kullanım süresi ve sıklığı ile okul başarıları arasında bir ters orantı söz konusu. Tuncer, "Aşırı medya kullanıcılarının yaklaşık yarısı (yüzde 47), orta düzeyde medya kullananların dörtte birine kıyasla (yüzde 23) daha düşük notlar aldıklarını bildirdiler" dedi.

TV'DEKİ ŞİDDETTEN DAHA ZEHİRLEYİCİ

Öte yandan yapılan araştırmaların sonuçları şiddet içerikli oyunlar oynamanın, şiddet içerikli televizyon izlemekten daha zehirleyici bir etkiye yol açıyor. Oyuncunun şiddet uygulayan bir karakterle kendisini özdeşleştirip onun rolünü oynadığını vurgulayan Aile Danışmanı Barış Tuncer, "Şiddet içerikli dijital oyun oynayan çocuk ve gençler şiddeti sadece edilgen bir şekilde izlemekle kalmaz, tekrar eder. Şiddetin tüm aşamaları ile meşgul olur. Yani kurbanları seçer, silah ve cephane edinir, kurbana sessizce yaklaşır, silahla nişan alır ve tetiği çeker. Devamlı şiddet ve saldırı tehdidi ile uğraşır. Şiddet davranışlarını defalarca tekrar eder. Başarılı saldırı için ödül kazanır" diye konuştu.