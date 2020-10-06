Son dakika haber... Uzmanı uyardı; ne kadar çok internet o kadar düşük not - Son Dakika

Son dakika haber... Uzmanı uyardı; ne kadar çok internet o kadar düşük not

Son dakika haberler: İnternet kullanım süresi ve sıklığı ile okul başarıları arasında bir ters orantı söz konusu olduğunu belirten Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı Barış Tuncer, "İnternet bağımlılığı yüzünden 13-14 yaş çocukların yarısına yakını derslerinde daha düşük notlar alırken, yüzde...

Son dakika haber... Uzmanı uyardı; ne kadar çok internet o kadar düşük not, System.String[]

İnternet kullanım süresi ve sıklığı ile okul başarıları arasında bir ters orantı söz konusu olduğunu belirten Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı Barış Tuncer, "İnternet bağımlılığı yüzünden 13-14 yaş çocukların yarısına yakını derslerinde daha düşük notlar alırken, yüzde 30'u akranları ve aileleri ile gerekenden daha az vakit geçiriyor" dedi.

Şiddet içerikli bilgisayar oyunlarını oynamanın çocuk ve gençlerde oyun bağımlılığına da neden olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı Barış Tuncer, Türkiye'de yapılan bir çalışmada, gençler arasında oyun bağımlılığı oranının yüzde 8.5 olduğunu belirtti. Barış Tuncer, "Bir diğer çalışmada ise oyun bağımlılığı oranı yüzde 15, internette oyun oynayan erkek ergenlerin oranı ise yüzde 75 çıkmış" diye konuştu.

"FİZİKİ BULUŞMALAR AZALIYOR"

Aile Danışmanı Barış Tuncer'in verdiği bilgiye göre, Avrupa Birliği Çocukları ve İnternet Projesi kapsamında yapılan çalışmalar, 13-14 yaş grubunda yer alan çocukların yüzde 29'unun akranlarıyla, aileleriyle olması gerekenden daha az vakit geçirdiklerini ortaya çıkardı. Aynı durum internete çok zaman geçiren 15-16 yaş grubu gençler açısından da geçerli ve bu durumdaki çocuk ve gençler derslerine de daha az vakit ayırıyor.

ŞİDDET VE PORNOGRAFİ RİSKLERİ

Yapılan araştırmalara göre, internet bağımlılığı, çocuk ve gençlerin internette karşılaşabilecekleri riskleri de artırıyor. İnternette geçirilen süre arttıkça kişinin gerçek yaşamdaki aktivitelere ayıracağı zamanın azaldığını anlatan Aile Danışmanı Barış Tuncer buna karşılık çocukların saldırganlık (tehditler, siber zorbalık), cinsel içerikli mesajlara muhatap olma, pornografi ve çocukları cinsel amaçlı kandırmaya yönelik girişimlerle karşılaşma olasılığının arttığını vurguladı. Bunun yanında çocuklar değerlerle ilgili riskler örneğin, aşırı radikal, anoreksiyayı teşvik eden, intiharla ilgili sitelerin ziyaret edilmesi ve ticari risklerle (sitelerde aniden çıkan reklamlar) karşı karşıya olduklarını söyledi.

"DAHA ÇOK OYUN DAHA DÜŞÜK NOT DEMEK"

Kaiser Vakfı'nın bir raporuna da değinen Barış Tuncer, bu çalışmaya göre öğrencilerin internet kullanım süresi ve sıklığı ile okul başarıları arasında bir ters orantı söz konusu. Tuncer, "Aşırı medya kullanıcılarının yaklaşık yarısı (yüzde 47), orta düzeyde medya kullananların dörtte birine kıyasla (yüzde 23) daha düşük notlar aldıklarını bildirdiler" dedi.

TV'DEKİ ŞİDDETTEN DAHA ZEHİRLEYİCİ

Öte yandan yapılan araştırmaların sonuçları şiddet içerikli oyunlar oynamanın, şiddet içerikli televizyon izlemekten daha zehirleyici bir etkiye yol açıyor. Oyuncunun şiddet uygulayan bir karakterle kendisini özdeşleştirip onun rolünü oynadığını vurgulayan Aile Danışmanı Barış Tuncer, "Şiddet içerikli dijital oyun oynayan çocuk ve gençler şiddeti sadece edilgen bir şekilde izlemekle kalmaz, tekrar eder. Şiddetin tüm aşamaları ile meşgul olur. Yani kurbanları seçer, silah ve cephane edinir, kurbana sessizce yaklaşır, silahla nişan alır ve tetiği çeker. Devamlı şiddet ve saldırı tehdidi ile uğraşır. Şiddet davranışlarını defalarca tekrar eder. Başarılı saldırı için ödül kazanır" diye konuştu.


Son dakika haber... Uzmanı uyardı; ne kadar çok internet o kadar düşük not

Barış Tuncer, İnternet, Çocuk, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Uzmanı uyardı; ne kadar çok internet o kadar düşük not - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Son Dakika: Fenerbahçe, 8,5 milyon euro kar elde etti Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı 7 aylık hamile kadın, kocası tarafından evinde ölü bulundu Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur İngiltere'de yeni araştırma! 26 hayvan türü insanlara koronavirüs bulaştırabilir Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı         
16:58
Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak         
16:47
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı         
16:12
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı         
15:42
Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti         
14:40
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda         
13:21
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 18:00:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Uzmanı uyardı; ne kadar çok internet o kadar düşük not - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei