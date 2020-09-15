Son dakika haber! Uzmanlar, Fransa'nın Türkiye karşıtı politikalarını değerlendirdi - Son Dakika

Son dakika haber! Uzmanlar, Fransa'nın Türkiye karşıtı politikalarını değerlendirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Fransa'nın Türkiye karşıtı tutumuna ilişkin, "Fransa'nın Orta Doğu politikası da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve İsrail çizgisinde ilerliyor.

Son dakika haber! Uzmanlar, Fransa'nın Türkiye karşıtı politikalarını değerlendirdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Fransa'nın Türkiye karşıtı tutumuna ilişkin, "Fransa'nın Orta Doğu politikası da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve İsrail çizgisinde ilerliyor. Türkiye'yi hedef alan, Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan bu cephenin de bir tarafında yine Fransa'yı görüyoruz." açıklamasını yaptı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) düzenlediği "Doğu Akdeniz ve Türkiye - Fransa İlişkileri" başlıklı internet seminerinde Oruç'un yanı sıra SETA Brüksel Koordinatörü Enes Bayraklı, Afrika Stratejik Aştırmalar Merkezi (AFSAM) Başkanı Mustafa Efe ile Koç Üniversitesi doktora öğrencisi İdlir Lika Türkiye-Fransa ilişkileri, Fransa'nın Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika politikaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'da gazeteci olarak yıllarca çalıştığını belirten Oruç, "Gazeteci olarak Fransa'da bulunduğum dönemde 3 farklı Fransız cumhurbaşkanı görev yaptı. Türkiye-Fransa ve Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde her şeyin iyiye gittiği bir süreç yoktu ama hiçbir zaman şu anki gibi her gün Türkiye karşıtı bir açıklamanın yapıldığı, Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanımızla ilgili, bazen diplomasi sınırları dışına çıkan açıklamaların yapıldığı bir süreç de yoktu." diye konuştu.

Sadece Doğu Akdeniz'de değil Libya ve Suriye'de de Türkiye'yle ilgili konuların karşısında Fransa'nın yer aldığını ifade eden Oruç, bu durumun Macron öncesinde de görüldüğünü belirterek, "Macron'un kişisel özellikleri de siyasete yön veriyor. Brexit sonrası Birleşmiş Milletler'in daimi üyeleri arasındaki tek AB üyesi olarak Avrupa'nın dünyadaki temsilcisi olma, (Almanya Başbakanı Angela) Merkel'in gölgesinden kurtulup Avrupa'nın liderliğine soyunacağı gibi bir fotoğraf veriyor." dedi.

Macron'un Rus, Çin, Türk ve Amerika liderleri arasında kendisine bir yer açmak istediğine de işaret eden Oruç, Fransa'nın Türkiye karşıtı terör örgütlerine de destek verdiğini belirterek, " PKK'nın Avrupa'daki para kasası 2007'de Fransa'da yasaklandı. AB'nin terör örgütü listesindeki örgütler burada kendilerine çok rahat yer bulabiliyor. Buralardaki PKK'lı olmayan Kürtlere baskı uyguluyorlar ve Fransa buna göz yumuyor. Suriye'nin kuzeyindeki PKK unsurları Elysee Sarayı'nda ağırlandı. Zeytin Dalı Harekatına da en büyük itirazların Fransa'dan geldiğini hatırlayalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrika'da attığı iş birliği adımlarının da Fransa'nın tepkisini çektiğini kaydeden Oruç "Fransa'nın Orta Doğu politikası da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve İsrail çizgisinde ilerliyor. Türkiye'yi hedef alan, Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan bu cephenin de bir tarafında yine Fransa'yı görüyoruz." dedi.

Oruç, Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki Türkiye karşıtı tutumunun AB ve NATO'dan destek göremediğini, bu durumun da Fransa'nın başarısızlık hanesine ekleneceğini ifade etti.

"Türkiye'nin Afrika'daki Fransız vahşetini dile getirmesi Fransa'yı rahatsız ediyor"

Efe de Fransa'nın Afrika'daki sömürgeci faaliyetlerini tarihsel arka planda değerlendirdi.

Fransa'nın tarihte de var olan sömürgeci karakterini Doğu Akdeniz örneğinde bir kez daha göstermiş olduğunu dile getiren Efe, şunları kaydetti:

"Tarihteki diğer sömürgeci devletlerin uygulamalarıyla karşılaştırıldığında Fransız sömürgeciliği daha vahşidir. Bugün dahi ekonomik, kültürel hatta dini açıdan Afrika'daki eski sömürgelerine baskıları devam etmektedir. Türkiye'nin bu vahşeti dile getirmesi onları rahatsız ediyor. Afrikalılar ise bizi bu vahşetin bir parçası olmadığımız için seviyor. Türkiye Afrika'daki dostlarına diyor ki; gelin ayağa kalkın, kalkının, gelişin, birlikte kazan kazan politikaları uygulayalım. Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyaretleri bu yüzden Fransızları çok rahatsız ediyor."

Efe, Türkiye'nin Afrika açılımın Fransa'nın bölgedeki hegemonyasına ağır darbe indirdiğini belirterek "Mesela Türk Hava Yolları'nın (THY) Afrika uçuşları Air France'a indirilmiş ağır bir darbedir. Eskiden Paris merkezli uçuşlar, artık İstanbul merkezli hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Son 10 yılda Fransa'nın dış politikasında ilgi alanını genişlettiğini belirten Lika, Macron'un Suriye, Mısır, Libya ve Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtlarını desteklediğini söyledi.

Fransa'nın otoriter ve anti demokratik yönetimlere 2012'de destek vermeyeceğini açıklayıp 2013'te Mısır'daki darbenin ardından Mısır yönetimine savaş uçağı satışı yaptığını belirten Lika, "(Fransa) Suriye'deki PKK uzantılarına destek vererek Esed rejiminin ayakta kalmasına da yardımcı oldu." diye konuştu.

"Fransa'nın iç politikasında ciddi ekonomik, demografik ve siyasi sorunları var"

Bayraklı da Fransa meselesini iç siyaset ve dış siyaset olmak üzere iki boyutta incelenmesi gerektiğinin altının çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fransa'nın iç politikasında ciddi ekonomik, demografik ve siyasi sorunları var. Ekonomik anlamda Almanya'nın gerisinde kaldılar, nüfusları yaşlanıyor, göçmenleri entegre edemiyorlar, öte yandan aşırı sağ yükseliyor. Fransızlar bu durumda ya kendilerini reforme edip, teknoloji geliştirip, diğer küresel aktörlerle rekabete girecekler ki bunu başaramıyorlar, ya da dış politikada yeni nesil bir sömürgecilik anlayışı geliştirecekler. Bugünkü agresif Fransız dış politikasının temel nedeni, iç politikadaki başarısızlıkların üstünü örtmektir."

Bayraklı, Macron'un 2022 seçimlerine kadar Türkiye karşıtlığını daha daha artıracağı tahmininde bulunarak, "Fransız Cumhurbaşkanı bu süreçte ülkesini Türkiye'ye karşı Avrupa'nın jandarması pozisyonuna getirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Fransa, Oruç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 23:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Uzmanlar, Fransa'nın Türkiye karşıtı politikalarını değerlendirdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini devraldı Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor HDP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı Fenerbahçe'nin ilgilendiği Eran Zahavi için PSV ve Beşiktaş devreye girdi Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı
Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu         
16:04
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Son Dakika! Yunanistan Başbakanı: Deniz yetki alanı için Türkiye ile derhal görüşmeye hazırız Son Dakika! Yunanistan Başbakanı: Deniz yetki alanı için Türkiye ile derhal görüşmeye hazırız         
13:37
Otelde Rus turistleri Otelde Rus turistleri "Maske takın" diyerek uyaran hemşire, yüzüne terlik yedi         
13:26
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
"Bana bir şey olmaz" diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı         
11:47
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı         
11:24
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu         
11:18
Davutoğlu, Demirtaş'ın teklifiyle ilgili konuştu: Kendisi ile görüşmeyi doğru görürüm Davutoğlu, Demirtaş'ın teklifiyle ilgili konuştu: Kendisi ile görüşmeyi doğru görürüm         
10:52
Kanada'da yaşayan Filistinli aile dördüz bebeklerinin doğum için Bursa'yı seçti Kanada'da yaşayan Filistinli aile dördüz bebeklerinin doğum için Bursa'yı seçti         
10:40
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Çalıştığı inşaatın 5. katından düştü! Göğsüne demir saplanan işçi yaşamını yitirdi Çalıştığı inşaatın 5. katından düştü! Göğsüne demir saplanan işçi yaşamını yitirdi         
10:03
İstanbul'un 60 günlük suyu mu kaldı? DSİ en kötü senaryoyla zaman verdi İstanbul'un 60 günlük suyu mu kaldı? DSİ en kötü senaryoyla zaman verdi         
09:52
Hareket halindeki araçtan trafiğin ortasına atılan kadın, ezilmekten son anda kurtuldu Hareket halindeki araçtan trafiğin ortasına atılan kadın, ezilmekten son anda kurtuldu         
09:47
Sokak ortasında kız kavgası! Arkadaşını yere yatırıp kafasını kaldırıma vurdu Sokak ortasında kız kavgası! Arkadaşını yere yatırıp kafasını kaldırıma vurdu         
09:35
PSG maçında Neymar'la kavga eden Alvaro Gonzalez ölüm tehditleri aldı PSG maçında Neymar'la kavga eden Alvaro Gonzalez ölüm tehditleri aldı         
09:21
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
İTÜ'nün Maçka'da devam eden 14 katlı yurt binası tepki çekti İTÜ'nün Maçka'da devam eden 14 katlı yurt binası tepki çekti         
08:38
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek: 15 Temmuz yeteri kadar ibret olmadı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek: 15 Temmuz yeteri kadar ibret olmadı         
08:11
Ağabeyini bıçaklayıp kaçarken çatıdan düştü, gazetecilere tepkisi ise Ağabeyini bıçaklayıp kaçarken çatıdan düştü, gazetecilere tepkisi ise "Beni meşhur ettiniz" oldu         
04:08
Evde temizlik yapan kadın elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti Evde temizlik yapan kadın elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 05:34:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Uzmanlar, Fransa'nın Türkiye karşıtı politikalarını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei