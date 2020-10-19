Son dakika haber | Uzmanlar uyarıyor; TV ve internetten vitamin almak çok riskli - Son Dakika

Son dakika haber | Uzmanlar uyarıyor; TV ve internetten vitamin almak çok riskli

19.10.2020 11:10
Son dakika haber | Uzmanlar uyarıyor; TV ve internetten vitamin almak çok riskli, System.String[]

Son dakika haberi... DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzmanların bağışıklık sistemini güçlü tutma yolundaki uyarıları vitamin takviyelerine olan talebi artırdı.

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzmanların bağışıklık sistemini güçlü tutma yolundaki uyarıları vitamin takviyelerine olan talebi artırdı. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez, internet üzerinden satın alınan takviyeler konusunda uyararak, "İnternetten aldığınız ürünler sahte olabilir. Bunu kimse ambalajına bakarak anlayamaz" dedi.

Hekimler, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolunun düzenli beslenme, yeterli uyku, egzersiz ve mental sağlık olduğunu vurgularken vitamin kullanımında yaşanan büyük artış, beraberinde bazı sorunlara da yol açmaya başladı. Sağlıklı kalma ve güçlü bir bağışıklıkla virüse yenilmeme düşüncesiyle özellikle internet ya da TV üzerinden vitamin hapları satın alırken çok dikkatli olmak gerekiyor. İnternetten vitamin hapı alınır mı, gerçek vitamin desteği olan ürünler nasıl anlaşılır, tüketiciler internetten vitamin hapı alımında nelere dikkat etmeli? Pandemi şartlarında hayati önem kazanan bu soruları Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez yanıtladı.

"KARACİĞER VE BÖBREK HASTALARINDA RİSK BÜYÜK"

Vitaminlerin OTC sınıfına giren, yani reçetesiz olarak banko önünde satılabilen ürünler olduğunu ancak bunun kontrolsüz kullanılabileceği anlamına gelmediğini belirten Dr. Gaye Hafez, bu konuda vatandaşları uyardı. Doktora ve eczacıya danışılmadan alınan her üründe istenmeyen etki görülme riskinin bulunduğunu ifade eden Dr. Hafez, özellikle karaciğer ve böbrek hastalığı olanlarda bu riskin daha da büyük olduğunu vurguladı. "Pandemi döneminde gerekmedikçe eczanelere gidilmemesi bir gerçek, ancak eczaneler de içerideki hasta sayısını azaltarak, halkı koruma yoluna gidiyorlar. Bu yüzden pandemi döneminde de vitaminlerinizi eczaneden almanızı öneriyorum" diyen Dr.Gaye Hafez, "Bu çağda "internetten ürün almayın" demek çok gerçekçi değil, ancak vitaminler de herhangi ürünler değil. Eczaneler, doğrudan üreticiler ve ecza depolarıyla iletişim halindedir. Bu sebeple ürün kalitesinden ve saklama koşullarının doğruluğundan şüphe edilmez. Ancak internetten aldığınız ürünler sahte olabilir. Bunu kimse ambalajına bakarak anlayamaz" diye konuştu.

"ÜRÜNÜN SAHTE OLUP OLMADIĞI İNTERNETTEN ANLAŞILAMAZ"

Vitamin kutularının üzerinde karekodların bulunduğunu ancak internetten alınan ürünlerde bu barkodların gerçek olup olmadığından yüzde 100 emin olunamayacağını ifade eden Dr.Gaye Hafez, şunları söyledi:

"Türk İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)'nun belirttiği üzere, ilaç vb. ürünlerin sahte olup olmadığını anlamak için bazı ipuçları var. Ürünün kutusu üzerinde ve etiketinde sızıntı, kazıntı varsa, son kullanım tarihinde oynama varsa, dış ambalaj üzerindeki bilgilerin şekli ve içeriğinde farklılık varsa, ambalajın kağıt dokusu, boyutu ve kalınlığı, kağıdın parlaklığı veya cilası farklıysa, yazı fontları ve boyutu orijinal üründen farklıysa elinizdeki ürünün sahte olduğunu düşünebilirsiniz. Ruhsatlı ürünlerde mutlaka Türkçe etiket bulunur. Bu ambalaj özellikleri vitaminler için de geçerlidir. Ancak altını çizerek vurgulamak istediğim esas nokta şu; doktora ve eczacınıza danışmadan, sadece internetten edindiğiniz bilgiye dayanarak ya da eş-dost tavsiyesiyle yeni bir ürün alıp kullanmayın."


Son dakika haber | Uzmanlar uyarıyor; TV ve internetten vitamin almak çok riskli

Eczacılık Fakültesi, İnternet, Doktora, TV, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Uzmanlar uyarıyor; TV ve internetten vitamin almak çok riskli - Son Dakika

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