Son dakika haberleri... Uzun namlulu silah ve uyuşturucu ticareti yapan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Uzun namlulu silah ve uyuşturucu ticareti yapan 6 zanlı tutuklandı

12.10.2022 09:58

Son dakika 3. sayfa haberine göre Uzun namlulu silah ve uyuşturucu ticareti yapan 6 zanlı tutuklandıADANA Adana'da sandıkta bulunan 10 uzun namlulu silahı Suriye'den Türkiye'ye gönderdiği belirlenen 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Uzun namlulu silah ve uyuşturucu ticareti yapan 6 zanlı tutuklandı

ADANA Adana'da sandıkta bulunan 10 uzun namlulu silahı Suriye'den Türkiye'ye gönderdiği belirlenen 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, mala zarar verme ve hakaret suçlarından çok sayıda kaydı olan M.A.B.'nin, silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 14 Mayıs günü M.A.B.'nin Sarıçam ilçesi Dağlı Mahallesi'ndeki çiftliği ile Yüreğir'deki evine eş zamanlı baskın yaptı. Polisin geldiğini gören M.A.B., 2'nci kattaki evinin balkonundan atlayıp, kaçmak isterken ayağını kırdı. M.A.B. tedavisi için hastaneye götürülürken, evinde yapılan aramada 10 kilo 650 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çiftlik evinde ise odunluktaki sandığın içine gizlenen 10 Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 mermi ve 720 kök Hint keneviri bulundu. Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.A.B.'nin ifadesi doğrultusunda, birlikte çalıştıkları tespit edilen N.D. de yakalandı. Zanlılardan M.A.B.'nin ifadesinde "bende silahları yeni buldum size arayacaktım gelip almanız için ama siz benden önce davranıp geldiniz" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KOM ekipleri, silahların nereden ve kim tarafından ülkeye sokulduğunun belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdü. Soruşturma kapsamında S.A. ve E.Ş. isimli şüphelilerin Suriye'nin İdlip kentinde temin ettikleri uzun namlulu tüfekleri; İ.H. ve B.Y. aracılığıyla yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri saptandı. Silahların tutuklu şüpheliler M.A.B. ve N.D.'ye teslim edildiği, 2 bin Dolar karşılığında da satıldığı belirlendi.

Bu tespitler, üzerine harekete geçen polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, susma haklarını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A., E.Ş., İ.H. ve B.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Z.A. ile E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak Ülkelerine geri dönen Suriyeliler Türkiye'deki geçim zorluğundan dert yandı: Her şey çok pahalı, o yüzden gidiyorum Ülkelerine geri dönen Suriyeliler Türkiye'deki geçim zorluğundan dert yandı: Her şey çok pahalı, o yüzden gidiyorum KOCASINA YARDIM ETMEK İÇİN GİTTİĞİ TAMİRHANEDE USTA OLDU KOCASINA YARDIM ETMEK İÇİN GİTTİĞİ TAMİRHANEDE USTA OLDU
Kaynak: İHA

Türkiye, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Uzun namlulu silah ve uyuşturucu ticareti yapan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:21 Fransa'da akaryakıt krizi sürüyor! Satışlara kısıtlama getirildi
16:06 Arka Sokaklar'ın yeni sezon afişi yayınlandı! Sevilen oyuncunun kadrodan çıkması seyircinin canını sıktı
16:05 Ankara'ya gelen Ampute Futbol Milli Takımı'nı kimse karşılamadı! Şampiyonluklarını sadece Bangladeş Büyükelçisi kutladı
15:59 Rusya Devlet Başkanı Putin'in gündem yaratan doğal gaz formülüne Türkiye'den yeşil ışık: Teknik açıdan mümkün
15:58 Tuğba Ekinci bombayı patlattı: Condom şarkısına çılgın bir klip çekilecek
15:40 Sakarya'da hareketli dakikalar! Pompalıyla dehşet saçan şahıs özel harekat polislerinin desteğiyle etkisi hale getirildi
15:35 Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak
15:23 Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kamp kadrosunda 5 futbolcu yer almadı
15:17 Yolcu seçen taksici ceza kesilince hıncını basın mensuplarından çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 16:48:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Uzun namlulu silah ve uyuşturucu ticareti yapan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement