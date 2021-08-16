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UZUN YOL KAZALARIN AZALTILMASI İÇİN 'ŞOFÖRLERE HER YIL PSİKOTEKNİK TESTİ YAPILMALI' UYARISI - Son Dakika

UZUN YOL KAZALARIN AZALTILMASI İÇİN 'ŞOFÖRLERE HER YIL PSİKOTEKNİK TESTİ YAPILMALI' UYARISI

16.08.2021 10:38

Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasının ardından uzun yol şoförlüğü ile ilgili konuşan Trafik ve Yol Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı, şoförlerin çok iyi eğitimden geçmesi gerektiğini söyledi.

Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasının ardından uzun yol şoförlüğü ile ilgili konuşan Trafik ve Yol Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı, şoförlerin çok iyi eğitimden geçmesi gerektiğini söyledi. Şoförlere uygulanan psikoteknik testlerinin Türkiye'de 5 yılda bir yapıldığını belirten Dr. Sarı, 'Hangimizin psikolojisi 5 yıl aynı kalıyor bu testlerin en azından her yıl yapılması gerekir' diye konuştu.

Türkiye'de son haftalarda Balıkesir dışında 4 kaza daha olduğunu belirten Trafik ve Yol Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı, 'Her yaz temmuz- ağustos aylarında görülen film tekrarlanıyor. Şimdi de toplam 29 kişi hayatını kaybetti. 105 kişi ise yaralandı. Bunlar ciddi kayıplar' dedi. Yaşanan bu kazaların kök sebebinin araştırılması gerektiğini ifade eden Dr. Sarı, ulaştırma sektöründe büyük bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. En temel noktanın şoförlerin eğitimi olduğunu ifade eden Dr. Sarı, 'Hiçbir şoför işe başlamadan önce 3 ay eğitim almadan sefere çıkmamalıdır. Arada alkol ve uyuşturucu kontrolleri yapılmalıdır. Şoförlere yapılan psikoteknik testlerin de 5 yılda bir değil her yıl yapılması gerekir' açıklamasını yaptı.

'DİNLENME YERLERİ KAMERALARLA DENETLENMELİ'

Sektörde yeteri maaşı alamadıkları için çok fazla şoförün de yetişemediğini belirten Dr. Suat Sarı, şoförlerin çalışma şartlarının da ağır olduğunu ve hafifletilmesi gerektiğini söyledi. Çoğu şoförün kullandığı ilaçların uyku yapıp yapmadığını bile bilmediğini söyleyen Dr. Sarı şunları söyledi:

'Mola yerlerinde sadece yemek yiyorlar. Bu da kendilerinde uyku halini yaratabiliyor. Tam da burada şoförlerin dinlenme yerlerinin yeterli olup olmadığı test edilmesi gerekmektedir. Tesis edilecek dinlenme yerlerine girip çıkan şoförler, kamerayla denetlenmelidir. Toplam 4 buçuk saatlik yolculuğun ardından 45 dakika da dinlenmeliler. Türkiye'de araçların içinde kamera olmadığı için denetim de yapılamıyor. Mutlaka araç içine de kamera yerleştirilmelidir ki şoförlerin ne yaptığı belli olsun.'

'UYKUYU ÖNLEYEN TEKNOLOJİLER KULLANILMALI'

Uyku halini önleyen teknolojilerden bahseden Dr. Suat Sarı, gelişmiş acil fren ve şerit takip gibi sistemlerin kullanılması gerektiğini vurguladı. Dr. Sarı, 'Uyuduğu zaman, o şoförü uyaran ve ani fren yapan sistemler var. Bu sistemleri yeni araçların hepsine monte etmek lazım' dedi.

Uzun yol şoförlerinin mutlaka davranış psikolojisi eğitimi alması gerektiğini belirten Dr. Sarı sözlerine şunları ekledi:

'Mutlaka ileri sürüş tekniği eğitimleri de almaları lazım. Ayrıca güvenlik açısından bunları senede bir tekrarlamak lazım. Bu arada 66 yaşına kadar olan şoförler de araç kullandığı için onlara her sene sağlık testi yapmak lazım. Acaba uyku sorunu var mı, yolda uyku hipnozu ile karşı karşıya kalıyorlar mı, kullandıkları ilaçların uykularını getirip getirmediğini biliyorlar mı' Bunların kontrolü çok önemlidir ve bu kontrolleri gerçekleştirmeden o şoförlerin yollarda emniyetli olarak araç kullandığını söylememiz uygun olmaz.?

'OBEZ VE ASABİ KİŞİLER ŞOFÖR OLAMAZ'

Uzun yol şoförü olabilmek için yaş aralığının 26-66 olduğunu ifade eden Dr. Suat Sarı, ayrıca en az 10 yıl sürücü deneyimlerinin de olması gerektiğini söyledi. Obez ve asabi olan kişilerin asla şoförlük yapmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Sarı, otobüs firmalarının sistemli şekilde çok sıkı denetlenmesi gerektiğini, eğitimsiz şoför kullandıklarında büyük cezalar verilerek eğitimsiz şoförlerin çalıştırılmasının önlenebileceğini söyledi.

UZUN YOL KAZALARIN AZALTILMASI İÇİN 'ŞOFÖRLERE HER YIL PSİKOTEKNİK TESTİ YAPILMALI' UYARISI
UZUN YOL KAZALARIN AZALTILMASI İÇİN 'ŞOFÖRLERE HER YIL PSİKOTEKNİK TESTİ YAPILMALI' UYARISI
UZUN YOL KAZALARIN AZALTILMASI İÇİN 'ŞOFÖRLERE HER YIL PSİKOTEKNİK TESTİ YAPILMALI' UYARISI
UZUN YOL KAZALARIN AZALTILMASI İÇİN 'ŞOFÖRLERE HER YIL PSİKOTEKNİK TESTİ YAPILMALI' UYARISI

Balıkesir, Türkiye, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UZUN YOL KAZALARIN AZALTILMASI İÇİN 'ŞOFÖRLERE HER YIL PSİKOTEKNİK TESTİ YAPILMALI' UYARISI - Son Dakika


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