Son dakika haber... Uzungöl'de imar planı sancılı başlıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Uzungöl'de imar planı sancılı başlıyor

26.03.2021 10:51

Gelen son dakika haberlerine göre Uzungöl'de imar planı sancılı başlıyor Trabzon İdare Mahkemesi koruma ve uygulama amaçlı Uzungöl İmar Planı için parsel bazında dava sonuçlanıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz: "Uzungöl'de dönüşüm gayet sancısız olacaktı,...

Uzungöl'de imar planı sancılı başlıyor

Trabzon İdare Mahkemesi koruma ve uygulama amaçlı Uzungöl İmar Planı için parsel bazında dava sonuçlanıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz:

"Uzungöl'de dönüşüm gayet sancısız olacaktı, ancak yeni yapılan imar planı buna pek cevap veremeyecek gibi gözüküyor"

TRABZON - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve son yıllarda kaçak yapılaşma nedeniyle tepki çeken Uzungöl'ün eski görünümüne kavuşması için başlayacak imar çalışmaları sancılı başladı.

Trabzon İdare Mahkemesi koruma ve uygulama amaçlı Uzungöl İmar Planı için parsel bazında dava sonuçlanıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verirken, kararın planın tamamına yönelik olmadığı sadece bir parseli kapsadığı bildirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, Uzungöl'de dönüşümün sancılı olacağını kaydederek yeni yapılan imar planının taleplere cevap veremeyecek gibi gözüktüğünü söyledi.

Yapılan imar planının halkla istişare yapılmadan yapıldığını iddia eden Akyüz, "Uzungöl'de dönüşüm gayet sancısız olacaktı ancak yeni yapılan imar planı buna pek cevap veremeyeceği gibi gözüküyor. Yapılan imar planı halka sorulmadan halkla beraber istişare yapılmadan yapıldığı için şu an sıkıntılar doğuyor. Son gelen haberlere göre yapılan son imar planı ile alakalı yapılan itirazda yapılan bir yolun yanlış olduğu görüldü bu yolla alakalı yeni bir uygulama yapılacak yürütmeyi durdurma kararı alınmış. Şuanda imar, kısa süreli de olsa durduruldu. Ancak bu süreç tek bir şıkta devam etmeyecek. Görünen o ki önümüzde birkaç tane daha sıkıntılı imarı etkileyecek imarla alakalı sorunlar oluşturacak bazı noktalar var. O noktalarda aynı sıkıntıyı yaşatacak. Bu süreçte kademe kademe herhalde bu senenin sonuna kadar bir sıkıntı yaşatır. İmar iptal durumuna gider mi? Bilmem" diye konuştu.

Uzungöl halkının söz konusu sorunları yaşadığını belirten Akyüz, "Uzungöl halkı psikolojik olarak bir travma yaşıyor. Şu anda yaşadıkları sorunların en büyüğü mahkeme süreci. Bu insanlara travmanın yanında bir de bunu yaşatmak doğru değil. Konu olan yerler zaten imara uygun olmayan yerlerdi. İmar geldikten sonra kimsenin inşaat yapabilme durumu yok. Eğer inşaat yapabilme durumu olsa hepimiz saygı duyacağız" diye konuştu.

Uzungöl'de dönüşüme karşı olmadıklarını da belirten Akyüz, "En azından Uzungöl eski görünümüne döner. Kıyı alanı ve kamu alanı üzerinde yapılan kötü yapılaşma çadır veya bina, kamuya ait yerler eski özüne döner yeşil bir alana çevrilir" dedi.

Son dakika haber... Uzungöl'de imar planı sancılı başlıyor
Son dakika haber... Uzungöl'de imar planı sancılı başlıyor
Son dakika haber... Uzungöl'de imar planı sancılı başlıyor
Son dakika haber... Uzungöl'de imar planı sancılı başlıyor

geri dönüşüm, Murat Akyüz, Uzungöl, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Uzungöl'de imar planı sancılı başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Luran Ahmeti'nin ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Luran Ahmeti'nin ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi Son Dakika: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevi sona erdi Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi
Erdoğan ile görüşmeyen Biden'dan Yunanistan Başbakanı'na Türkiye telefonu! Zamanlaması da manidar Erdoğan ile görüşmeyen Biden'dan Yunanistan Başbakanı'na Türkiye telefonu! Zamanlaması da manidar         
10:35
Güne yükselişle başlayan dolar 8,01'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,01'den işlem görüyor         
10:19
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu         
10:03
Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 indirim müjdesi! Yan koltuk ve aile tarifesi geliyor Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 indirim müjdesi! Yan koltuk ve aile tarifesi geliyor         
09:50
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü         
09:16
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:05
Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir Bakan Koca: Salgın, aşılama tamamlanırsa Haziran ayı sonuna kadar kontrol altına alınabilir         
21:35
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 11:02:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Uzungöl'de imar planı sancılı başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei