3 SUÇ KAYDI VARMIŞ

? Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı'nın yakılması ile ilgili soruşturmada, yeni detaylar ortaya çıktı. Heykeli ateşe veren ve valilik tarafından akli dengesinin yerinde olmadığı açıklanan S.Ç.'nin (43), 'hırsızlık', 'silahla yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 3 sabıka kaydının olduğu belirlendi. S.Ç. ile diğer şüpheli Y.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.