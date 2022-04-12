Son dakika haber! Vagonların arasına sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Vagonların arasına sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti

12.04.2022 22:24
Son dakika haber! Vagonların arasına sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde maden ocağında meydana gelen iş kazasında vagonların arasına sıkışan bir maden işçisi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde maden ocağında meydana gelen iş kazasında vagonların arasına sıkışan bir maden işçisi hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde TTK'ya ait Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre, maden ocağının -500 kotunda çalışan maden işçisi Fevzi Yaman (43) kömür vagonlarının arasına sıkışarak yaralandı. TTK sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı maden işçisinin hayatını kaybettiği belirlendi. Haber verilmesi üzerine Cumhuriyet savcısı ile Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri maden ocağına giderek burada incelemelerde bulundu. Maden işçisinin cansız bedeninin yapılacak incelemenin ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haber! Vagonların arasına sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti
Son dakika haber! Vagonların arasına sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti

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Zonguldak, Kandilli, Ereğli, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Vagonların arasına sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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