Son dakika haber | Vakıf Katılım, My Talent programı ile sektöre nitelikli yöneticiler kazandıracak - Son Dakika

Son dakika haber | Vakıf Katılım, My Talent programı ile sektöre nitelikli yöneticiler kazandıracak

04.01.2021 10:49
Son dakika haber | Vakıf Katılım, My Talent programı ile sektöre nitelikli yöneticiler kazandıracak, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Vakıf Katılım'ın sektöre nitelikli yöneticiler kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği My Talent programına 13 bin aday başvurdu.

Vakıf Katılım'ın sektöre nitelikli yöneticiler kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği My Talent programına 13 bin aday başvurdu.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, vakıfların paylaşım kültürü ile?kamunun gücünü birleştirerek katılım finans sektörüne yeni bir soluk getirerek, sektöre nitelikli iş gücü kazandırmanın sorumluluğuyla My Talent programını tasarladı.

İnovatif bakış açısına ve analitik yetkinliklere sahip dinamik gençlere ulaşmanın hedeflendiği programa 13 bin aday başvurdu.

Yeni mezun lisans öğrencilerinin kabul edildiği program üzerinden gerçekleştirilen işe alım süreçlerinde adaylara maksimum dijitalleşme ve tasarım geliştirme uygulama olanakları sağlanırken; şeffaf ve anlık bir iletişim modeliyle, tüm aşamalarda detaylı geribildirim yapıldı.

"Katılım finans sektöründe iz bırakacak bir uygulama olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Betül Yılmaz, Vakıf Katılım'ın dinamiklerine uygun ve ortaya koyacağı çalışmalarla sadece Vakıf Katılım'ın değil sektörün de gelişimine katkı sunacak insan kaynağına ulaşmak için My Talent programını hayata geçirdiklerini belirtti.

My Talent programını; başarmanın kıymetini bilen, odağına sürekli öğrenmeyi ve gelişmeyi koyan, gücünü kendine güveninden ve başarma isteğinden alan genç yeteneklere temas etmek için tasarladıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Programa katılan adaylar İngilizce, genel yetenek sınavları, video mülakat, öğrenme çevikliği mülakatı, assessment, sunum egzersizi, özel kişilik envanteri ve üst yönetim mülakatları gibi seçme ve değerlendirme aşamalarından geçtiler. Bu aşamalarda 360 derece değerlendirme yaparak, adaylarımızın öz farkındalıklarını artırmayı hedefledik. Tüm süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylarımız da My Talent olarak Vakıf Katılım ailesine katılmaya hak kazandı. Pandemi nedeniyle süreci online ilerletmek için birçok aşamaya dijital çözümleri dahil ettik. Örneğin birbirinden farkı formlarda hazırlanan CV'lerin en doğru şekilde değerlendirilmesi Vakıf Katılım bünyesinde geliştirilen İK robotu sayesinde mümkün oldu. Bu doğrultuda süreçlerimizde yapay zekayı etkin kullanarak işe alım adımlarımızın yüzde 85'ini dijital olarak tasarladık."

Yılmaz, My Talent'lar için işe başlangıç günleri itibarıyla başlatılan ve gelişim yolculuğu mantığına göre kurgulanan 5 modüllük bir eğitim gelişim programı tasarlandığını bildirdi.

1 yıllık bir dönemi kapsayan eğitim gelişim programında, sanal sınıf eğitimleri, online eğitimler, iş başı eğitimleri ve uzman konuklarla akşam sohbetleri gibi çok yönlü ve çeşitli gelişim aktiviteleri bulunduğunu aktaran Yılmaz, aynı zamanda akademik açıdan destekleyecekleri yeteneklerin çok kısa sürede kendilerini heyecanlandıran projelere imza atacaklarına ve bu benzersiz deneyimin katılım finans sektöründe iz bırakacak bir uygulama olacağına yürekten inandığını ifade etti.

Vakıf Katılım Bankası, Lisans, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Vakıf Katılım, My Talent programı ile sektöre nitelikli yöneticiler kazandıracak - Son Dakika Ekonomi


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