Son dakika haber | Vali Akbıyık: "Hakkari tarihin en yüksek yatırımlarını alıyor" - Son Dakika

Son dakika haber | Vali Akbıyık: "Hakkari tarihin en yüksek yatırımlarını alıyor"

22.10.2020 12:36

Son dakika haberleri: Vali Akbıyık: "Hakkari tarihin en yüksek yatırımlarını alıyor" Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapılan yatırımlarla kentin güzelleştiğini ve büyüdüğünü belirterek, "Turizme dönük her gün bir mesafe yol kat ediyor ve Hakkari'de eğitimin kalitesi artıyor" dedi.

Vali Akbıyık: "Hakkari tarihin en yüksek yatırımlarını alıyor"

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapılan yatırımlarla kentin güzelleştiğini ve büyüdüğünü belirterek, "Turizme dönük her gün bir mesafe yol kat ediyor ve Hakkari'de eğitimin kalitesi artıyor" dedi.

Bulak Mahallesi Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde yapımına başlanan 24 derslik ilk ve ortaokulun temeli törenle atıldı. Törene Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Demirtaş, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Turan Şimşek, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, MHP Merkez İlçe Başkanı Sedat Özbek, Milli Eğitim Şube müdürleri Kazım Gür ve Ali Korkmaz katıldı.

Burada konuşan

Vali İdris Akbıyık, temeli atılacak okulun Hakkari'ye ve ülkemize hayırlı olmasını dileyerek, "Hakkari'ye ilk geldiğimiz günde bir sözümüz vardı, birinci meselemiz eğitim, kitap ve okul dedik. Bu çerçevede de bir taraftan yeni okullar yaparken, bir taraftan da yapmış olduğumuz projelerle eğitim kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz ve gayret ediyoruz. Tüm yöneticilerimiz ve milli eğitimde öğretmenlerimize birinci meselelerinin eğitim, kitap olduğunu her zaman söylüyoruz. İki yıl içinde Hakkari'de büyük bir ivme kazandı. Okullarımızın neredeyse derslik ihtiyacı artık bitme noktasına geldi. İkili eğitimi inşallah bırakıyoruz. Çok az okulumuzda ikili eğitim yapıyoruz. Derecik'ten Durankaya'ya kadar Çukurca'dan Büyükçiftlik'e kadar Esendere'ye kadar tüm ilçe ve beldelerimizde büyük bir seferberlik ve her taraf inşaat haline dönüşmüş durumda. Birçok yerde spor, sağlık, okullar, öğretmenevleri ve pansiyonlar yapıyoruz. Sadece Yüksekova ilçesinde geçen yıl 15'in üzerinde okul yapıldı. Hakkari ve Şemdinli ilçesinde yeni öğretmenevi yapıldı. Hakkari şu anda tarihin en çok, en yüksek yatırımlarını şu anda alıyor. Bir taraftan belediyenin alt ve üst yapıları, güzel hizmetler yapıyoruz. Dağ ve doğa turizmi için İkiyaka Dağlarını, Sat Göllerini milli park yaptık. Birçok festival ve müsabakalar düzenliyoruz. Önümüzdeki hafta rafting şampiyonası Hakkari'de yapılacak ve Hakkari'de bir ilk olacak. İnşallah Hakkari festivallerin, spor müsabakalarının, sempozyumların şehri olacak. Dağ ve kış turizmi Hakkari için çok önemli, bu yıl Mergabüte Kayak Merkezinde pist uzunluğunu 4 bin metreye çıkarttık. Teleferik var ve otelimizin yapımı da devam ediyor. Hakkari yapılan yatırımlarla güzelleşiyor ve büyüyor. Turizme dönük her gün bir mesafe yol kat ediyor ve Hakkari'de eğitimin kalitesi artıyor" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, temeli atılacak 24 derslik ilk ve ortaokulun bitimiyle il merkezinde bulunan 3 okulun öğrenci yoğunluğunun azalacağını belirterek, "İlimiz genelinde öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu mahallelerde, beldelerde ve okul ihtiyacının olduğu köylerimizin tamamında okul planlarımızı tamamladık. 220 derslik bir planlamayı gerçekleştirdiğimizde kısa bir sürede ilimiz genelinde normal eğitime geçmiş ve ilimizin tüm okul ihtiyacını gerçekleştirilmiş olacağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Son dakika haber | Vali Akbıyık: Hakkari tarihin en yüksek yatırımlarını alıyor
Son dakika haber | Vali Akbıyık: Hakkari tarihin en yüksek yatırımlarını alıyor
Son dakika haber | Vali Akbıyık: Hakkari tarihin en yüksek yatırımlarını alıyor
Son dakika haber | Vali Akbıyık: Hakkari tarihin en yüksek yatırımlarını alıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Vali Akbıyık: 'Hakkari tarihin en yüksek yatırımlarını alıyor' - Son Dakika

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