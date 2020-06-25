Son dakika haber... Vali Akın'dan YKS mesajı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Vali Akın, yayımladığı mesajda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle öğrencilerin uzaktan eğitimle dönemi tamamladıklarını anımsattı.

Üniversite sınavını başarılı bir şekilde geçirmenin gayreti içerisinde olan öğrencilerin gelecekteki hedeflerine ulaşmak için evlerinde sıkı bir şekilde sınava hazırlandıklarını aktaran Akın, öğrencilerin sağlıklarının korunması için ciddi çabalar sarf edildiğini ifade etti.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da sınavlarda büyük başarı elde eden öğrencilerin arzu ettikleri üniversiteleri kazanacaklarına inancının tam olduğunu vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:

"Kırşehir Ahi Evran Üniversitemizin imkanları her geçen gün ilerlemesiyle ilimize gelen öğrenci sayısı artmaktadır. Kırşehir, sadece üniversite giriş sınavlarında değil üniversite tercihinde de ön planda yer alarak eğitimde marka kent olma yolundaki kararlılığını sürdürmektedir. Nitekim her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda büyük bir başarı elde ederek ilimizin başarı çıtasını daha yükseklere taşıyacağına inanıyorum. Gençlerimizin güvenli, rahat ve sessiz bir ortamda sınava girmelerini sağlamak, sınav öncesi ve sonrası yaşanacak yoğunluğu ve koronavirüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla ilgili kurumlarımızca gerekli tüm önlemler alınmıştır. Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılacak olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."