Son dakika haber: Vali Akın huzurevi sakinleri ile şehit ailelerinin bayramını kutladı - Son Dakika
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Son dakika haber: Vali Akın huzurevi sakinleri ile şehit ailelerinin bayramını kutladı

02.05.2022 14:20
Son dakika haber: Vali Akın huzurevi sakinleri ile şehit ailelerinin bayramını kutladı

Son dakika haberleri: Kırşehir Valisi İbrahim Akın, huzurevi ve sevgi evlerinde kalanlar ile şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlaştı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, huzurevi ve sevgi evlerinde kalanlar ile şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, eşi Saliha Akın ve il protokolü ile Fatma Bacı Sevgi Evleri'ni ziyaret etti.

Devlet koruması altındaki çocuklarla sohbet eden ve bayramlarını kutlayan Akın, daha sonra Kırşehir Merkez Huzurevi'ne geçti.

Huzurevi sakinlerinin bayramlarını tebrik eden Vali Akın, Kovid-19 sürecinde burada kalanlarının sağlığını düşünerek bir araya gelemediklerini ifade etti.

Salgının önemli oranda atlatıldığını belirten Akın, şöyle devam etti:

"Vaka sayılarının önemli ölçüde azalması ile sizlerle yeniden bir araya geldik. Mübarek ramazan ayını geride bırakarak Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Sizler bizim baş tacımız, yol göstericimizsiniz. Bizim en önemli hazinelerimiz olan sizlerin tecrübelerinden faydalanmak, bizler için çok kıymetli. Devletimiz sizlerin hayatını sağlıklı ortamlarda daha yaşanabilir ve daha kolay sürdürmeniz için gereken tüm imkanları sağlamaktadır. Bizler de sizlere olan hizmetlerimizi aralıksız sürdürmeye gayret ediyoruz."

Vali Akın, huzurevinin ardından şehit ailelerini de ziyaret etti.

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İbrahim Akın, Huzurevi, Kırşehir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Vali Akın huzurevi sakinleri ile şehit ailelerinin bayramını kutladı - Son Dakika


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