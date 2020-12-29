Son dakika haber... Vali Ayaz: Çankırı'da koronavirüsten 282 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... Vali Ayaz: Çankırı'da koronavirüsten 282 kişi hayatını kaybetti

29.12.2020 15:53
Son dakika haber... Vali Ayaz: Çankırı'da koronavirüsten 282 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentte koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 282 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Vaka sayılarındaki gerileme hastaneye daha geç yansıyor.

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentte koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 282 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Vaka sayılarındaki gerileme hastaneye daha geç yansıyor. Önümüzdeki süreçte tedbirlere devam etmemiz gerekmekte" dedi.

Çankırı Valisi Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kentte koronavirüs vaka sayılarında azalma yaşandığını söyleyen Vali Ayaz, "Vaka sayılarındaki gerileme hastaneye daha geç yansıyor. Ülke genelinde de bir gerileme mevcut ama biz il olarak yeni dalgada çok kötüleşmemiştik. Önümüzdeki süreçte tedbirlere devam etmemiz gerekmekte. Ev ziyaretlerine bir süre daha ara vermeliyiz. Vatandaşlarımızdan en büyük talebimiz o. 65 yaş üzeri hasta sayımızı bir türlü düşüremiyoruz. Vaka sayılarındaki düşüşe göre 65 yaş üzerindeki vaka sayılarının düşüşü daha az. Bugüne kadar toplam vefat sayısı 282 oldu. Bugüne kadar koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ise 2 milyon 249 bin 624 lira ceza yazıldı" diye konuştu.Vali Ayaz, kendisinin de Covid-19 aşısı yaptıracağını belirterek, "İlimize gelecek ilk parti aşıların tamamı sağlık çalışanlarımıza yapılacak. Ben dahil hiç kimseye sağlık çalışanlarımız aşılanmadan aşılama yapılmayacak. Ben de sıramı bekleyeceğim. Benim aşı ile ilgili herhangi bir çekincem yok. Bilime de inanıyorum, bilim insanlarımıza da inanıyorum" dedi.


Son dakika haber... Vali Ayaz: Çankırı'da koronavirüsten 282 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Vali Ayaz: Çankırı'da koronavirüsten 282 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs, Valilik, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Vali Ayaz: Çankırı'da koronavirüsten 282 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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