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Son dakika haber... Vali Ayhan: "İhtiyaç duyulan 123 kalem ürün meslek liselerimiz tarafından üretilecek" - Son Dakika

Son dakika haber... Vali Ayhan: "İhtiyaç duyulan 123 kalem ürün meslek liselerimiz tarafından üretilecek"

28.01.2022 13:35

Son dakika haberlerine göre Vali Ayhan: "İhtiyaç duyulan 123 kalem ürün meslek liselerimiz tarafından üretilecek" Sivas'ta İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu 123 kalem ürün, meslek liseleri tarafından üretilecek.

Vali Ayhan: "İhtiyaç duyulan 123 kalem ürün meslek liselerimiz tarafından üretilecek"

SİVAS - Sivas'ta İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu 123 kalem ürün, meslek liseleri tarafından üretilecek.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Sivas Tarihi Valilik Binası Vali Ahmet Muammer Bey Salonunda imzalanan protokol ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu 123 kalem ürün, meslek liseleri tarafından üretilecek. Protokol; Vali Salih Ayhan, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğolkoç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan arasında imzalandı.

"Meslek liselerimiz yaptıkları üretimlerle yüz akı olmayı başarmışlardır"

Burada açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalamak için bir aradayız. Bu protokol içerisinde eğitim var, üretim var, istihdam var, işbirliği var bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Meslek liselerimiz uygulamalı eğitimin yanında yaptığı üretimlerle doğrudan piyasanın içerisinde yer alan kurumlarımızdır. Özellikle salgın döneminde önemli başarı hikayeleri yazdılar. Meslek liselerimiz yaptıkları üretimlerle yüz akı olmayı başarmışlardır. Şimdi imzalayacağımız protokolle sağlık müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu 123 kalem ürün meslek liselerimiz tarafından üretilecektir. Burada özel sektörü de rahatsız etmeyecek bir çalışma var. Sivas'ta temin edemeyeceğimiz kalemleri okullarımızda üreteceğiz. Eğer bu işbirliği yapmasaydık kalemlerimiz farklı illerdeki okullarda yapılacaktı. 34 meslek lisemiz fabrika gibi çalışıyor. Ciroları 10 Milyonun TL'nin üzerinde" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise "Biz Sivas'ta Meslek Liselerimizle birlikte Sivas'ta bulunan sektörleri birbirleriyle örtüştürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğolkoç, "Bundan sonra biz ihtiyacımız olan ürünleri dışarıdaki piyasayı etkilemeden, temin etmekte zorluk çektiğimiz malzemeleri Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte organize ederek temin edeceğiz" dedi.

Son dakika haber... Vali Ayhan: İhtiyaç duyulan 123 kalem ürün meslek liselerimiz tarafından üretilecek
Son dakika haber... Vali Ayhan: İhtiyaç duyulan 123 kalem ürün meslek liselerimiz tarafından üretilecek
Son dakika haber... Vali Ayhan: İhtiyaç duyulan 123 kalem ürün meslek liselerimiz tarafından üretilecek

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milli eğitim bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Salih Ayhan, Sivas, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber... Vali Ayhan: 'İhtiyaç duyulan 123 kalem ürün meslek liselerimiz tarafından üretilecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Vali Ayhan: "İhtiyaç duyulan 123 kalem ürün meslek liselerimiz tarafından üretilecek" - Son Dakika
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