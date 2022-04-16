Karabük Valisi Gürel, Mehmetçik ile sahur yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük Valisi Gürel, Mehmetçik ile sahur yaptı

16.04.2022 11:39
Karabük Valisi Gürel, Mehmetçik ile sahur yaptı

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanlığında görevli personeliyle sahur yaptı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanlığında görevli personeliyle sahur yaptı.

Vali Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tuncay Caferoğlu'nun da hazır bulunduğu sahur sonrasında Mehmetçik ile bir süre sohbet etti.

Gürel, emniyet ve asayişin temini, huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz demeden çalışan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Karabük Valisi Gürel, Mehmetçik ile sahur yaptı
Karabük Valisi Gürel, Mehmetçik ile sahur yaptı

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e sürpriz yaptı! Askerler şaşkınlığa uğramış Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e sürpriz yaptı! Askerler şaşkınlığa uğramış İstanbul Valisi Yerlikaya, Şehit Savcı Kiraz'ın ailesi ile iftar yaptı İstanbul Valisi Yerlikaya, Şehit Savcı Kiraz'ın ailesi ile iftar yaptı

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük Valisi Gürel, Mehmetçik ile sahur yaptı - Son Dakika


Son Dakika
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
11:20 Babasını döven Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı: İşte o görüntüler!
11:09 Altın gibi değil, altın kayısı: Tanesi 200 lira olan altınla kaplanmış kayısının kilosu 10 bin TL
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
10:42 Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 11:57:25. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük Valisi Gürel, Mehmetçik ile sahur yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement