Son dakika haber! Vali Gül, patlamada ölenlerin yakınları ile görüştü - Son Dakika

Vali Gül, patlamada ölenlerin yakınları ile görüştü
GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Davut Gül, hastane deki oksijen tüpünün patlaması sonucu ölen 9 kişinin yakınları ile adli tıpta görüştü.
Gereken tüm çalışmaların yapıldığını ailelere ifade eden Gül, çalışmaların titizlikle sürdüğünü kaydetti.
Davut Gül, ailelerle görüşmesinin ardından baş sağlığı dileyerek Adli Tıp Kurumundan ayrıldı.
- Kaynak: İHA
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