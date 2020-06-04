Son dakika haber... Vali Gürel'den çiftçilere ziyaret - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, merkeze bağlı Zopran köyü Göklen Mahallesi'nde örtüaltı üreticiliği yapan çiftçileri ziyaret etti.



Çiftçiler, İsmet Taşyıkan, Saim Ayvalık, Harun Reşit Can, Bekir Çankaya ile Hasan Gömeç'i ziyaret ederek, yüzde 50 devlet desteğiyle yaptıkları seraları gezen Vali Gürel, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden ve üreticilerden yetiştirilen ürünler, biyolojik mücadele ve üretim teknikleri ile ilgili bilgi aldı.



Karabük'te 39 çiftçiye 13 bin 350 metrekare sera kurulduğunu ifade eden Gürel, "Tarım ve Orman Bakanlığı genel bütçesi ile 14 çiftçiye 525 metrekare, 25 çiftçiye 240 metrekare taban alanlı olmak üzere toplam 39 çiftçiye 13 bin 350 metrekare taban alanlı sera kuruldu. Toplamda bu seraların maliyeti 940 bin TL'dir. 'Örtüaltı Yetiştiriciliği' projesi kapsamında yapılan bu seraların yüzde 50'si üreticilerimiz tarafından karşılandı. Ilıman iklim sebze türlerinin rahatlıkla yetişebildiği ilimizde örtüaltında yıl boyunca tarım yapılabilmektedir. İlimizde küçük aile işletmesi olarak üretim yapan çiftçilerimize ekonomik olarak fayda sağlayacak olan projelerimizde hibe desteklerimiz ve düşük faizli krediler mevcut. Bu çalışmalar ışığında seracılığın gelişeceğini ilimize artı bir değer katacağına inanıyorum. Çiftçilerimizin ürünü bol, hasadı ve kazancı bereketli olsun" diye konuştu.



Vali Gürel'e, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz ve İl Genel Meclis üyesi Tevfik Ayvalık eşlik etti. - KARABÜK