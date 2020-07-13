Son dakika haber... Vali Hacıbektaşoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ülkenin bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedefleyen en alçak darbe teşebbüsü olarak tarihe geçtiğini belirtti.

15 Temmuz'un dökülen şehit kanlarıyla bu coğrafyanın işgal edilemeyeceğinin tescili, hür yaşamış milletin zaferle sonuçlanmış yeni kurtuluş mücadelesi olduğunu ifade eden Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin binlerce yıllık tarihindeki en önemli kırılma noktalarından birisi olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin ve o gece yazılan destanın 4. yılının idraki içindeyiz. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla çıktıkları sokaklarda, yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiştir. Bu hain girişimini vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canlarını vererek, kanlarını dökerek engellemiş, tarihi şan ve şeref destanlarıyla dolu olan milletimiz bu vakur mücadelesiyle tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz, günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile vatan sevgilerini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır."

Hacıbektaşoğlu, tüm ülkede olduğu gibi Siirt halkının da 15 Temmuz gecesinde bir destan yazarak gözü dönmüş dış mihrakların maşası darbecilere geçit vermediğini aktardı.

Darbe gecesi canilere canlarını hiçe sayan Siirt halkının toplumun tüm katmanlarıyla yek vücut olarak, hain darbecilere karşı tarihi bir duruş sergilediğini vurgulayan Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara FETÖ, PKK ve tüm bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir. Bu duygularla, 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını veren şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, aziz milletimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."