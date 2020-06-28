Son dakika haber... Vali Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekillerini ve il yönetimini ağırladı - Son Dakika

Vali Karadeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretleri sebebiyle AK Parti Milletvekillerine, İl Başkanı Hızlı'ya ve yönetime teşekkür etti. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?