Son dakika haber | Vali Karaömeroğlu: Tek mücadele silahımız tedbir - Son Dakika

Son dakika haber | Vali Karaömeroğlu: Tek mücadele silahımız tedbir

06.03.2021 16:00
Son dakika haber | Vali Karaömeroğlu: Tek mücadele silahımız tedbir, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre SİNOP Valisi Erol Karaömeroğlu, Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'yüksek riskli iller' arasında yer alan kentte denetimlerde bulundu.

SİNOP Valisi Erol Karaömeroğlu, Sağlık Bakanlığı koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'yüksek riskli iller' arasında yer alan kentte denetimlerde bulundu. Esnafa ve şoförlere maske, hijyen ve mesafe uyarılarında bulunan Vali Karaömeroğlu, "Bu mücadeleyi Sinoplular ile birlikte beraber kazanabiliriz. Komşu ziyaretlerini erteleyelim, kurallara dikkat edelim. Tek mücadele silahımız tedbir" dedi.

Koronavirüs risk haritasına göre, nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il arasında yer alan Sinop'ta normalleşmeye dair ilk adımlardan biri olan cumartesi kısıtlamasının kalkması ile vatandaşlar sahil, park ve bahçelere yönelince, kentte denetim ve kontroller sıklaştırıldı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun yanı sıra, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve İl Sağlık Müdürü Fatih Reyhanlıoğlu, kurum müdürleri ve oda başkanları kentte denetimlerde bulundu. Vali Karaömeroğlu katıldığı denetim esnasında esnafa ve şoförlere sık sık maske, hijyen ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu.

'BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ'Denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Vali Erol Karaömeroğlu, "Denetimlerimizi tematik denetimlere yoğunlaştırdık. Her gün bir denetim konusu var. Bugün umuma açık yerlerde denetim konumuz içerisindeydi. Her gün bir tematik konuda denetleme yapacağız. Bir gün araçlara, bir gün umuma açık yerlere olmak üzere denetimlerimiz devam edecek. Bugün de bu tematik denetimimizin ilk günüydü. Kafe, restoranlar, kıraathane gibi umuma açık yerleri denetledik. Biliyorsunuz son günlerde vaka sayılarımızın artışıyla beraber kırmızı seviyeye yükseldik. Bundan da bir an önce çıkabilmek için el birliği ile beraber mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi Sinoplular ile birlikte beraber kazanabiliriz. Bunun için maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edelim. Tek mücadele silahımız tedbir" dedi.'KOMŞU ZİYARETLERİNİ ERTELEYELİM'

"Bu mücadeleyi hep beraber kazanabiliriz" diyen Vali Karaömeroğlu, "Vatandaşlarımızdan şunu özellikle rica ediyoruz. Mecbur kalmadıkça iller arası seyahatlerini bir süre ertelesinler. Dışarıda umuma açık yerlerde dikkat etsinler. Her vatandaş oto kontrolünü sağlamadıkça biz bu mücadeleyi kazanamayız. Herkes kurallara uymalı. Bu mücadele ancak birlikte kazanılabilir. Ev, komşu ve taziye ziyaretlerini ay sonuna kadar erteleyelim. Şehirler arası seyahatleri mecbur olmadıkça yapmayalım. Komşu ziyaretlerini erteleyelim. Artış devam ederse ekstra bazı önlemler almak zorunda kalabiliriz. Ama ben bu işi birlikte kazanacağımıza inanıyorum. Sinop şu an el ele vermiş, kırmızıdan çıkmaya inanmış görünüyor" diye konuştu.


Son dakika haber | Vali Karaömeroğlu: Tek mücadele silahımız tedbir
Son dakika haber | Vali Karaömeroğlu: Tek mücadele silahımız tedbir
Son dakika haber | Vali Karaömeroğlu: Tek mücadele silahımız tedbir
Son dakika haber | Vali Karaömeroğlu: Tek mücadele silahımız tedbir

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Cumartesi, Sinop, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Vali Karaömeroğlu: Tek mücadele silahımız tedbir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Çocukların kavgası, ailelerin katılımıyla meydan muharebesine döndü! Bir kişi boğazından bıçaklandı Psikolojik sorunlu adam eline geleni balkondan aşağı attı, tepki gösteren komşularına da cinsel organını gösterdi Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı
Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı         
15:59
SMA hastası bebeğin ölüm haberini alan Hazal Kaya, Fahrettin Koca'ya sitem etti SMA hastası bebeğin ölüm haberini alan Hazal Kaya, Fahrettin Koca'ya sitem etti         
15:34
Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasının iptali için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasının iptali için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu         
15:21
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Genç kızlara parkta cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı çevredekiler darbetti Genç kızlara parkta cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı çevredekiler darbetti         
12:40
Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı         
11:32
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unutunca icralık oldu Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unutunca icralık oldu         
09:44
Değeri 100 milyondan fazla olan Merter'deki bina 31 yıldır tamamlanamadı Değeri 100 milyondan fazla olan Merter'deki bina 31 yıldır tamamlanamadı         
09:38
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 16:08:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Vali Karaömeroğlu: Tek mücadele silahımız tedbir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei