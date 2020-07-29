Son dakika haber: Vali Okay Memiş'ten Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Memiş, mesajında, bayramların, milletin manevi değerlerinin ve tarihinin derinliklerinden gelen yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel yaşandığı müstesna günler olduğunu belirtti.

Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından Müslümanların birbirleri ile kaynaştığı, başta sevgi ve saygı olmak üzere, milletçe yardım etme fırsatı veren bir "Kurban Bayramı"na daha kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını ifade eden Memiş: şunları kaydetti:

"İdrakiyle müşerref olduğumuz dini bayramlarımızda, özellikle yakınımızdakilerin fark edildiği, gözetildiği ve toplumda açılan yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden serpilip, geliştiği çok özel ve kutsal zaman dilimleridir. İdrak edeceğimiz bu bayram, İslam coğrafyasında ümitsizliklerin ortadan kalkması ve geleceğe umutla bakabilmek için Allah'ın bizlere bir ihsanı ve armağanıdır. Bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olduğundan hepimiz için büyük anlamlar taşımakta olup, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalıdır."

Vali Memiş, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Türkiye'nin büyük başarı sağladığını belirterek, "Ülkemiz, uluslararası alanda gurur verici bir takdir kazanmıştır. Ancak, bu başarımızın devam edebilmesi bütün vatandaşlarımızın virüsle mücadelede belirlenen kurallara azami dikkat ve titizlik göstermelerine bağlıdır. Bu sürecin başarılı bir biçimde yönetmek bizlerin elinde. Yine aynı duyarlılığın devam edeceğine gönülden inanıyorum." diye konuştu.