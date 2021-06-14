Mersin Valisi Su'dan İl Jandarma Komutanlığına ziyaret - Son Dakika

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu tarafından karşılanan Su, komutanlıktaki şeref defterini imzaladı.

Su, Çarıkcıoğlu ile yaptığı görüşmede 182. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Jandarma Teşkilatına görevinde başarılar diledi.

Ziyaretinde Su'ya, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de eşlik etti.