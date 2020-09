Vali Yardımcısı Özmen ile İl Jandarma Komutanı Yıldırım ata bindi - Son Dakika

Vali Yardımcısı Özmen ile İl Jandarma Komutanı Yıldırım ata bindi

MANİSA - Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ve Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Atlı Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, eğitmenler eşliğinde ata bindi.

Manisa Atlı Spor Kulübü'nün Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesinde 18 dönümlük alanda kurulu tesisini gezen Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, ata binerek stres attı. Eğitmenler eşliğinde at üzerinde pistte tur atan Özmen ve Yıldırım, binicilik konusunda uzmanlarından bilgi aldı. Manisa'ya yeni atanan Vali Yardımcısı Özmen, "At biniciliğine uzun zamandan beri bir tutkum vardı. Manisa'ya yeni geldim ve böyle bir at çiftliğinin burada olduğunu bilmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Duyar duymaz burayı da ziyaret etmek istedim. At binmenin keyfini yaşadık. Manisa'daki at meraklılarını da buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Büyük bir keyif, herkes bunu yaşamalı" dedi.

Atların Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ise ata binmeyi çok sevdiğini söyledi.