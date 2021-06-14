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Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret - Son Dakika

Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret

14.06.2021 14:29
Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret, System.String[]

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, makamında kabul ettiği heyetle sohbet ederek, jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yazıcı, Jandarma Teşkilatı'nın kurulduğu günden bugüne kadar yurdun dört bir yanında, huzur ve güvenlik için mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat fedakarca ve kahramanca görev yaptığını vurguladı.

Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki en temel unsurlardan olan Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182'nci yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını aktaran Yazıcı, "Gurur duyduğumuz her yönüyle örnek bir teşkilata sahibiz. Gerek Emniyet Teşkilatımız gerekse Jandarma Teşkilatımız bizler için halkımız için çok büyük öneme sahip. Jandarma Teşkilatımız, dün olduğu gibi bugün de toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması için büyük başarılara imza atıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'nın bir turizm şehri olmasından dolayı güvenliğin büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Yazıcı, dünyanın her yerinde insanlar için sağlık ve güvenliğin önce geldiğini bildirdi.

Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret
Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret
Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret
Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret

Mustafa Başoğlu, Ersin Yazıcı, Jandarma, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret - Son Dakika


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