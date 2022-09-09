Son dakika haber: Vali Yerlikaya: Metrobüs kazasında 42 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Vali Yerlikaya: Metrobüs kazasında 42 kişi yaralandı

09.09.2022 20:32
Son dakika haber: Vali Yerlikaya: Metrobüs kazasında 42 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 42 kişinin yaralandığını açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında 42 kişinin yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Avcılar'da 4 metrobüs aracının karıştığı kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya yaptığı açıklamada, " Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."ifadelerini kullandı.


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VALİ YERLİKAYA: METROBÜS KAZASINDA 42 KİŞİ YARALANDI VALİ YERLİKAYA: METROBÜS KAZASINDA 42 KİŞİ YARALANDI Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin ilk açıklama: 42 hemşehrimiz yaralandı
Kaynak: DHA

Ali Yerlikaya, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Vali Yerlikaya: Metrobüs kazasında 42 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Vali Yerlikaya: Metrobüs kazasında 42 kişi yaralandı - Son Dakika
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