İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Külliyesi'nin bir bölümünde Tıp Merkezi olarak hizmet veren tarihi yapının bacalarındaki klimaların kaldırıldığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Külliyesi'nin bir bölümünde Tıp Merkezi olarak hizmet veren tarihi yapının bacalarındaki klimaların kaldırıldığını duyurdu. Vali Yerlikaya Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Külliyesi'nin bir bölümünde Tıp Merkezi olarak hizmet veren tarihi yapının bacalarındaki klimalar kaldırıldı. İstanbul'un kültürel ve tarihi emanetlerini, gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" - İSTANBUL