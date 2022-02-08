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Son dakika haber... Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti - Son Dakika

Son dakika haber... Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti

08.02.2022 13:48

Son dakika haberler: Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti Elazığ Valiliği önüne gelerek boynuna ekmek bıçağı dayayan kadın, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti

ELAZIĞ - Elazığ Valiliği önüne gelerek boynuna ekmek bıçağı dayayan kadın, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın, valilik önüne gelerek eline aldığı bıçağı boynuna dayadı. Eviyle ilgili sorunu olduğu öğrenilen kadın, sorununun giderilmesini istedi. Boynuna dayadığı bıçak ile cadde ortasında bir süre polis ekipleriyle konuşan ve sorununu anlatmaya çalışan kadın, ardından ikna edildi.

Elindeki bıçağı bırakan kadın, daha sonra valilik içerisine alındı.

Son dakika haber... Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti
Son dakika haber... Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti
Son dakika haber... Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti

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Elazığ Valiliği, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Valilik önünde boynuna bıçağı dayayan kadını polis ikna etti - Son Dakika


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