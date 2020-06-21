Son dakika haber: VAN 'Arı Adam', Çin'in dünya rekorunu kırmak için binlerce arıyı üzerinde topladı - Son Dakika

'Arı Adam', Çin'in dünya rekorunu kırmak için binlerce arıyı üzerinde topladı

VAN'da arıcılık yapan ve 'Arı Adam' lakabıyla bilinen Abdulvahap Semo, Çin'in 'üzerinde en çok arı toplama' rekorunu kırabilmek, Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek ve Van balını dünyaya tanıtmak için yaklaşık 49 kilo arıyı üzerinde topladı. Bu sırada defalarca arılar tarafından sokulan ve üzerindeki arılarla birlikte vücut ısısı artan Semo sakinliğini koruyarak rekor denemesine 3 saat boyunca devam etti. Semo'ya en büyük desteği 11 yaşındaki oğlu Beytullah verdi.

Van'da yaşayan ve çocukluğundan beri baba mesleği olan arıcılıkla uğraşan 'Arı Adam' lakablı Abdulvahap Semo, üzerinde en fazla arı toplayarak 63 kiloyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Çinli Ruan Lianming'ın rekorunu kırmak için çalışıyor. Hem Çin'in rekorunu kırmak için hem de Van balını dünyaya tanıtmak için çabalayan Semo, 3 saatlik sürede yaklaşık 49 kilo arıyı üzerinde toplamayı başardı. Normal günlük kıyafetleriyle binlerce arıyı üzerine çeken Semo'nun vücudu tümüyle arılarla kaplandı. Bu sırada defalarca arılar tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden sokulan Semo arılar üzerine toplandıkça konuşmakta hatta yürümekte bile güçlük çekti. Arıların hareketleriyle vücut ısısı da artan Semo, 3 saatin ardından rekor denemesini sonlandırarak üzerindeki binlerce arıyı silkeledi.

'BU REKORU KIRACAĞIM'

Çin'in 63 kilo olan 'üzerinde arı toplama rekorunu' Van'ın plakası olan 65 kilo ile kırmayı hedefleyen Semo kendisine destek verilmesi halinde bunu yapabileceğini söyledi. Arılardan tamamen temizlendikten sonra açıklamalarda bulunan Semo, dünya rekor denemesini kendine hedef olarak belirlediğini belirterek, "İnşallah Van'ın plakası olan 65 ile rekoru kıracağım. Yetkililerin bana dönüş yapmasını bekliyorum. Bu rekoru kırabilirim. Benim bu rekor denememde üzerimdeki birçok arı tarafından ısırıldım. Sadece bir gözüm 5 arı tarafından sokuldu. Tabi o anki hareketlerimize bağlı ani hareket edersek arı yoğun saldırıya da geçebilir. Tabi ki riskli bir girişimdir. Ben hedefimden vazgeçmeyeceğim ve bu rekoru da kıracağım" dedi.

Arıları çok sevdiğini belirten Semo, "Arılar olmazsa tarım olmaz. Tüketicilere de önerim güvendikleri yerlerden bal alsınlar. Soframızdan balı eksik etmeyelim. Arıcılık zorlu bir meslektir. Arıcılara da her zaman destek verilmesi gerekir" diye konuştu.

DESTEK İÇİN GELDİLER

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü İbrahim Başak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Tahir Keçeci, Gevaş Bal Birlik Başkanı Fırat Çemberlitaş'ta, rekor denemesini yapan Semo'ya destek vermek için bölgeye geldi. İl Tarım ve Orman Müdürü Görentaş, dünya rekoru kırmak isteyen Semo'nun rekor denemesinde yanında olduklarını belirterek, "Semo yıllardır arıcılık yapıyor. Biz de bu konuda kendisini destekliyoruz. Arıcılığa daha fazla ilgi çekmek ve ses getirmek amacıyla böyle bir çalışma yaptı. Kendisi, normalde de işini yaparken arıcı kıyafetleri giymeden arıların içinde dolaşıyor. İyi ve başarılı çiftçimiz kendisi" dedi.

VAN PLAKASI İLE REKOR ÜLKEMİZE GELECEK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Van Koordinatörü İbrahim Başak ise, dünya rekorunun Çin'de olduğunu belirterek, "İnşallah bu denemelerle Van'ın plakası olan 65 ile bu rekoru ülkemize getirmeyi hedefliyoruz. Abdulvahap Semo bizim kurum olarak destek verdiğimiz bir arıcımız. İnşallah bu girişim ile hedefimiz hem dünya rekorunu ülkemize kazandırmak hem de arıcılığı gündeme taşıyıp insanlara organik, doğal arıcılığa teşvik etmek, ülkemizin ekonomisine katkı da bulunmak" dedi.

EN BÜYÜK DESTEK OĞLUNDAN

Semo'ye en büyük desteği 11 yaşındaki oğlu Beytullah Semo verdi. Babasının yanından biran olsun ayrılmayan Beytullah da eldiven kullanmadan avuçladığı arıları babasının üstüne dökerek babasına yardımcı oldu. Arıcılık mesleğini çok sevdiğini belirten Beytullah babasını çok sevdiğini ve bu rekoru kırmasının kendisini çok mutlu edeceğini söyledi.