Son dakika haber! Van'da 114 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber! Van'da 114 kilo eroin ele geçirildi
17.03.2021 17:55
Son dakika haber: Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 çuval içerisinde 114 kilogram eroin ele geçirildi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 çuval içerisinde 114 kilogram eroin ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16 Mart 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde, Gürpınar ilçesi Zernek Barajı mevkiinde operasyon icra ettikleri belirtildi. Operasyonda 3 çuval içerisinde toplam 114 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, olay ile ilgili şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - VAN
Son Dakika "Ailem bana inanmadı" diyen kepçe operatörü üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı! Feci anlar kamerada UEFA'dan çarpıcı EURO 2020 kararı! Şartı kabul etmeyen ülkelerde maç oynanmayacak Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı