Van'da dağcılar 15 Temmuz şehitleri anısına Artos Dağı'na tırmandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da dağcılar 15 Temmuz şehitleri anısına Artos Dağı'na tırmandı

15.07.2022 10:26
Van'da dağcılar 15 Temmuz şehitleri anısına Artos Dağı'na tırmandı

Van'da bir grup dağcı, 15 Temmuz şehitleri anısına Artos Dağı'na tırmandı.

Van'da bir grup dağcı, 15 Temmuz şehitleri anısına Artos Dağı'na tırmandı.

Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Artos'a tırmanış etkinliği gerçekleştirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen etkinliğe katılanlar, 3 saat süren zorlu tırmanışın ardından 3 bin 537 rakımlı dağın zirvesine ulaştı.

Bir süre zirvede kalan dağcılar, "15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" yazılı pankart açtı.

YORUMLAR
500
15 Temmuz Şehitleri anısına dikilen 251 fidan ve ağaca bakım yapıldı 15 Temmuz Şehitleri anısına dikilen 251 fidan ve ağaca bakım yapıldı MARDİN'DE, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA YAMAÇ PARAŞÜTÜ İLE UÇTU MARDİN'DE, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA YAMAÇ PARAŞÜTÜ İLE UÇTU
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da dağcılar 15 Temmuz şehitleri anısına Artos Dağı'na tırmandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
15:39 Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
14:55 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
14:10 Altın fiyatlarındaki gerileme sürüyor! Son 11 ayın en dip seviyesini gören altın neden düşüyor?
14:02 Aleyna Tilki'nin şarkı çıkaran annesi Havva Öztel'in sesi tartışma konusu oldu
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 16:31:44. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da dağcılar 15 Temmuz şehitleri anısına Artos Dağı'na tırmandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement