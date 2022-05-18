VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI - Son Dakika
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VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI

18.05.2022 01:29

VAN'ın Erciş ilçesinde, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu 2 otobüsün arka koltuğunda yapılan ve her biri 6,5 metrekare olan gizli bölümlerde saklanan Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu 2 otobüsün arka koltuğunda yapılan ve her biri 6,5 metrekare olan gizli bölümlerde saklanan Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı. Gizlendikleri yerden çıkartıldıklarında oldukça yorgun oldukları gözlenen göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen M.G.T., R.T. ve T.Cy. gözaltına alındı.

İran üzerinden yasa dışı yollarla gelen kaçak göçmenler, güvenlik güçlerine yakalanmamak için canlarını dahi tehlike atan yollara başvuruyor. Van'ın Erciş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Hamuryen Kavşağındaki uygulama noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri tarafından yol kontrolleri yapıldı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan 34 ELR 101 ile 34 SEH 619 pakalı eski model 2 otobüste arama yapıldı. Aramada, otobüsslerin arka koltuğunda yapılan ve her biri 6,5 metrekare olan gizli bölümler olduğu tespit edidi. Açılan gizli bölümlerde üst üstü sıralanmış Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 47 kaçak göçmen yakalandı. Görüntüler karşısında şok olan polis, gizli bölümde havasızlıktan bitkin düşen göçmenleri tek tek saylarak çıkarttı. Yakalanan kaçak göçmenler, ülkelerindeki iç karışılıklar nedeniyle göç ettikleri belirtti. Kaçak göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen M.G.T., R.T. ve T.C. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI
VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI
VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI
VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI
VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI
VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI
VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI
VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI
VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI
VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI
VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI
VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI
VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI
VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA, 2 OTOBÜSÜN GİZLİ BÖLÜMLERİNDE SAKLANAN 47 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI: 3 GÖZALTI - Son Dakika
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