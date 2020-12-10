Son dakika haber! Van'da 3 şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Van'da 3 şüpheli şahıs yakalandı
10.12.2020 12:06
Son dakika 3. sayfa haberi... Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van ilinde 4 hedef şahsa yönelik 10 Aralık 2020 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN
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