Son dakika haber! Van'da 41 kaçak göçmen yakalandı; 8 organizatöre tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Van'da 41 kaçak göçmen yakalandı; 8 organizatöre tutuklama

15.10.2022 10:56
Son dakika haber! Van'da 41 kaçak göçmen yakalandı; 8 organizatöre tutuklama

Son dakika haberi... VAN'ın Erciş ilçesinden kamyonet, minibüs ve 3 otomobil ile Erzurum'a götürülmek istenen 41 kaçak göçmen, jandarma operasyonuyla yakalandı.

VAN'ın Erciş ilçesinden kamyonet, minibüs ve 3 otomobil ile Erzurum'a götürülmek istenen 41 kaçak göçmen, jandarma operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 8 organizatörlük şüphelisi ise tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda, Erciş ilçesi kırsalına gelen düzensiz göçmenlerin çeşitli araçlarla Erzurum'a götürülmek istendiği belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında, 11 Ekim'de, Erciş ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 kamyonet, 1 minibüs ve 3 otomobilde 41 kaçak göçmen ile organizatörlük yapan 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Erciş Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.


YORUMLAR
500
Erzurum haberi... DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Erzurum'da partililerle buluştu Açıklaması Erzurum haberi... DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Erzurum'da partililerle buluştu Açıklaması Erzurum haberi! Erzurum'da yağmur etkili oluyor Erzurum haberi! Erzurum'da yağmur etkili oluyor Son dakika haber: Van'da motosikletli polis timleri görevde Son dakika haber: Van'da motosikletli polis timleri görevde
Kaynak: DHA

Erzurum, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Van'da 41 kaçak göçmen yakalandı; 8 organizatöre tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:09 Facianın yaşandığı madene giden Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri dalga geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız
15:48 Bartın'da can veren madencilerimizin anısına maçlarda saygı duruşu yapılacak
15:40 Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden Billur Kalkavan'a veda...
15:40 Türkiye maden şehitlerini uğurluyor! Cenazelerden yürek yakan görüntüler...
15:20 FSM Köprüsü'nde İETT otobüsünün rüzgara karşı motosikletliye siper olduğu anlar görüntülendi
15:10 Maden faciasında şehit olan Aziz Köse'nin 15 gün önce baba olduğu öğrenildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasında can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı
14:54 40 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağının Mehmet Hattat'a ait olduğu öne sürüldü
14:50 20 yaşındaki genç kız sahilde yanında bir tabancayla ölü bulundu
14:36 İstanbul'da Un Kapanı Köprüsü'nde at üstünde yolculuk! İlginç anlar kameralarda...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 16:26:31. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Van'da 41 kaçak göçmen yakalandı; 8 organizatöre tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement