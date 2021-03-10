Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma - Son Dakika

Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma

10.03.2021 11:48
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma, System.String[]

Son dakika habere göre VAN Gölü'nde, geçen yıl 27 Haziran'da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciası ile ilgili 6'sı tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

VAN Gölü'nde, geçen yıl 27 Haziran'da 61 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği tekne faciası ile ilgili 6'sı tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanıkların 38'er yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde, geçen yıl 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek, kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Olayın ardından 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta, gölün 107 metre derinliği olarak tespit edildi. Ekiplerin ROV cihazıyla tespit edip, görüntülediği teknedeki 61 kaçak göçmenin cesedi, kancalama yöntemi ile gölden çıkarıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma, 145 günde tamamlandı. Olayla ilgili 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında 'nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçlarından iddianame hazırlandı. 43 sayfalık iddianame, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 12 kişi hakkında 38'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı. Hazırlanan iddianamede, teknedeki yolcu sayısının tespit edilemediği fakat 100'ün üzerinde yolcu bulunduğu belirtildi. Ayrıca tekne kaptanlarından Medeni Akbaş'ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş'ın ise şu ana kadar ölü ya da sağ olarak bulunamadığı bilgileri kaydedildi. Bu nedenle tekne kaptanlarından Servet Akbaş da şüpheli olarak davada yer aldı. Ayrıca Akbaş'ın yaşama ihtimali olduğu değerlendirildiğinden başsavcılığın talebi üzerine Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması, saat 10.00'da başladı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ


- Van
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma
Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma

Van Gölü, Haziran, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

10 katlı binanın çatısından atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı
Barcelona, Messi'nin takımda kalması için Agüero'yu transfer etmek istiyor Barcelona, Messi'nin takımda kalması için Agüero'yu transfer etmek istiyor         
21:21
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi         
20:53
Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı         
20:29
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı         
20:01
Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım         
19:33
İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni         
18:11
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 21:27:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında ilk duruşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei