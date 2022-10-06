Son dakika haber! Van'da 9 kilo 870 gram uyuşturucuya 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber! Van'da 9 kilo 870 gram uyuşturucuya 1 tutuklama

06.10.2022 17:33
Son dakika haber! Van'da 9 kilo 870 gram uyuşturucuya 1 tutuklama

Son dakika haberleri... VAN'ın İpekyolu ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli ise tutuklandı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli ise tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçu kapsamında yürütülen çalışmalarda, 1 şüphelinin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi alındı. İhbarın alındığı İpekyolu ilçesindeki adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli de işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Van'da 9 kilo 870 gram uyuşturucuya 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Van'da 9 kilo 870 gram uyuşturucuya 1 tutuklama - Son Dakika
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