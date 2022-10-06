VAN'ın İpekyolu ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli ise tutuklandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçu kapsamında yürütülen çalışmalarda, 1 şüphelinin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi alındı. İhbarın alındığı İpekyolu ilçesindeki adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli de işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Van'da 9 kilo 870 gram uyuşturucuya 1 tutuklama - Son Dakika