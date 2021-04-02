Son dakika haber | Van'da AK Parti'den Zeve Şehitliği'ne ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber | Van'da AK Parti'den Zeve Şehitliği'ne ziyaret

02.04.2021 13:23
Son dakika haber | Van'da AK Parti'den Zeve Şehitliği'ne ziyaret, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Van'da AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindeki partililer, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla "Zeve Şehitliği"ni ziyaret etti.

Van'da AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindeki partililer, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla "Zeve Şehitliği"ni ziyaret etti.

Türkmenoğlu ve beraberindekiler, 1915'te Ermeni çetelerince Van'da katledilen 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan "Zeve Şehitliği" ziyaretinin ardından Zeve Mezarlığında şehitler için dua etti.

Türkmenoğlu, yaptığı açıklamada, 107 yıl önce Van'da yaşayan atalarının tarih ve milletin şahitliğinde bir katliama maruz kaldıklarını anlattı.

Asırlarca birlikte yaşadıkları Ermenilerin 1. Cihan harbinde Ruslarla iş birliği yaparak devleti arkadan hançerlediğini belirten Türkmenoğlu, şunları aktardı:

"Savaş döneminde eli silah tutan erkek nüfusun cephelere gönderilmesi nedeniyle savunmasız yaşlı, kadın ve çocuklar Ermeni çetelerin katliamına maruz kalmıştır. 1915 yılında mezalimi en acı şekilde yaşayan illerden biri de Van olmuştur. Osmanlı Devleti'nin 'yumuşak karnı' gibi görülen Ermeniler üzerinde Avrupa devletleri çok yoğun propagandalara girişmiştir. 19. yüzyıl sonlarından itibaren bölgeye gelen misyoner ve arkeologların yürüttüğü faaliyetlerle olaylar 1895'ten itibaren Van'da başlamış özellikle Hınçak ve Taşnak cemiyetleri vasıtasıyla cephe gerisinde kalan Osmanlı vatandaşlarını hedef alan Ermeniler ve Ruslar, 20 Mayıs 1915'ten itibaren Van'ı tamamen işgal ettiler. İşgal sırasında Ermeniler Zeve köyüne geliyorlar. Bu sırada orada birleşen köylerin ahalisi Zeve köyü sakinleriyle birlikte köylerini savunmaya karar verip ellerindeki imkanlarla gölden Zeve köyüne kadar olan kısma 'U' şeklindeki siperler kazarak, müdafaaya karar veriyorlar. Seferberlik sebebiyle savaşa giden erkeklerin sayısının azlığı köydeki savunma güçleri için yeterli olmamış buna rağmen halk Ermenilerle yoğun bir çatışmaya girerek mühimmatları bitince de ellerindeki balta, kesici ve delici aletlerle savaşa devam etmiştir. 25 Mayıs 1915'te Ermeni çeteleri köyün tamamını ele geçirip zavallı ve savunmasız halkı katletmişlerdir."

Katliamda 2 bin 500 insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Türkmenoğlu, "Kurtulanlar da çok az sayıdadır. Van'da Ermenilerin yaptığı Zeve katliamı, tarihin çok büyük bir kırımıdır. Bu, aynı zamanda Ermeni çetelerin barbarlığını, vahşiliğini ortaya koyan çok büyük bir delildir." dedi.

Molla Kasım köyünde aradan 103 yıl geçmesine rağmen kaybettikleri insanların acısını yaşayanların özellikle Ermenilerin eline esir düştükten sonra tarlada kurşuna dizilen erkekleri için halen ağıtlar yaktığını ifade eden Türkmenoğlu, şöyle devam etti:

"Van'ın işgalinin ilk günlerinde sadece Van merkezde 30 bin masumu katleden Ermeniler ve Ruslar, 3 yıl süren işgalde Van sancağına bağlı kaza ve köylerde toplamda 187 bin masum insanı katletmiştir. Van'da Taşnak, Karahaç ve Hınçak terör örgütlerinin kışkırtmasıyla eski komşularını ve devletlerini arkadan hançerleyen Ermenilerin yaşattığı vahşeti biz Vanlılar asla unutmadık ve unutmayacağız. 2 Nisan 1918 tarihinde Ali İhsan Sabis Paşa komutanlığında Van'a giren Osmanlı ordusu Van'ı Ermeni çetelerinin zulmünden kurtarmıştır. Bu kutlu günün anısına Zeve ve diğer beldelerimizde Ermeni vahşetine kurban olan aziz şehitlerimizi minnetle saygıyla anıyoruz."

Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti, Ermeni, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Van'da AK Parti'den Zeve Şehitliği'ne ziyaret - Son Dakika


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