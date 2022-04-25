Son dakika haber! Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Son dakika haber! Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu

25.04.2022 11:40
Son dakika haber! Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu

Gelen son dakika haberine göre Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi 1001 Sokakta meydana geldi. Akdamar Sitesi 4. katta ikamet eden Hakan Şavur'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşular hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesine ait ekipler, yangını kontrol altına aldı. Evde kimsenin olmayışı bir faciayı önlerken, çıkan yangın maddi hasara yol açtı. - VAN

Son dakika haber! Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber! Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu

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İpekyolu, Yangın, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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