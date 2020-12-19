Son Dakika | Van'da bir otomobilde 30 kilo eroin ele geçirildi
19.12.2020 09:51
Son dakika haberlerine göre Van'da bir otomobilde 30 kilo eroin ele geçirildi Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.
Van'da bir otomobilde 30 kilo eroin ele geçirildi
VAN - Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, 60 paket halinde toplam 30 kilogram 750 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak A.Y. isimli şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.
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