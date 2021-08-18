Çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde çamura saplanan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Dağdeviren köyü yakınlarındaki çimenlik alanda otlayan inek bataklığa saplandı.
Hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkardı.
Vatandaşlar yardımlarından dolayı ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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